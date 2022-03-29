Российские хакеры годами имели доступ к информации МИД Венгрии, — СМИ

После скандала в венгерской оппозиции потребовали, чтобы глава МИД Петер Сийярто покинул свою должность.

Российские хакеры, поддерживаемые российскими структурами, в течение 10 лет имели доступ к IT-системам Министерства иностранных Дел Венгрии во главе с Петером Сийярто. Даже во время войны России против Украины, некоторые хакеры имели доступ к информации, которая передается через сеть венгерского дипломатического ведомства. Об этом сообщает венгерское издание "Direct36"

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В венгерской оппозиции заявили, что Петер Сийярто должен уйти с должности главы МИД за то, что произошло.

"МИД не может возглавлять человек, который намеренно подвергает страну интересам России", — заявили они.

Уже во второй половине 2021 года выяснилось, что русские полностью взломали компьютерную сеть и внутреннюю переписку МИД, а также взломали зашифрованную сеть, используемую для передачи государственной и дипломатической информации. Это информация была с графой "ограниченная" и "конфиденциальная". Поэтому россияне могли заранее знать, о чем думают и что планируют венгерские внешнеполитические ведомства. Кроме того, нет никаких признаков того, что венгерское правительство публично протестовало против России в связи с такими действиями.

Журналисты считают, что премьер-министр Виктор Орбан предал интересы Венгрии России не только за счет долгосрочного газового контракта, кредита для АЭС Paks 2, но и за счет размещения российских шпионов в Будапеште и преднамеренного демонтажа киберзащиты венгерского правительства. Кроме того, в СМИ обращают внимание, что Сийярто неслучайно получил награду от главы МИД России Сергея Лаврова, поэтому министр также препятствует совместной европейской акции против российской агрессии.

Напомним, 25 марта Петер Сийярто заявил, что Венгрия не позволит поставлять оружие в Украину через свою территорию. Кроме того, он заявил, что Будапешт не собирается отказываться от поставок российского газа и нефти.

Ранее, 3 марта в Будапеште разблокировали поставки мощных систем противовоздушной обороны.