Угорщина не дозволить постачати зброю Україні через свою територію, — Сійярто

Міністр закордонних справ також заявив, що держава не має на меті відмовлятися від постачання нафти й газу з РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не допустить постачання зброї Україні через свою територію, оскільки держава має "триматися якомога далі" від війни, розв'язаної Росією. Відповідний пост опублікував глава МЗС у Facebook у п'ятницю, 25 березня.

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Сійярто зазначив, що в четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський на саміті прем'єр-міністрів країн Євросоюзу закликав дозволити постачання зброї на українську територію через Угорщину та зупинити закупівлю нафти в Росії.

"Ми розуміємо, що Україна та український народ найважливіше для президента України. З іншого боку, безпека Угорщини та угорського народу найважливіша для нас. Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була у війні, тому більше не допустимо постачання зброї до нашої країни", — написав міністр, додавши, що постачання зброї через Угорщину піддало б ризику життя і безпеку угорського народу.

Крім цього дипломат запевнив, що Угорщина не відмовиться від постачання газу та нафти з Росії, проте продовжує підтримувати продовження санкцій на доставку енергоносіїв із РФ.

"Нам треба триматися якомога далі від цієї війни!" — додав Сійярто.

Нагадаємо, 1 березня Сійярто заявив, що держава підтримує вступ України до ЄС за прискореною процедурою.

Раніше ми писали про те, як країни Заходу перебудовують ланцюжок постачання зброї в Україну у світлі повномасштабного вторгнення Росії.