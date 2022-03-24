Готувались до партизанщини: як Захід перебудовує ланцюжок постачання зброї для України (фото)

Виробники протитанкових і зенітних засобів не очікували зростання попиту на свою зброю. Тепер оборонні заводи у Чехії працюють на максимумі можливостей.

Західні спецслужби очікували на захоплення України Росією, тому готувалися до постачання зброї партизанам як за часів війни в Афганістані. Проте українська армія вистояла і тепер потребує збільшення постачання зброї. Про це повідомляє The Wall Steet Journal.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Автори пишуть, що замість партизанської війни, ЗСУ змогли стримати тиск Москви на більшій частині своєї території. Тепер завдання стоїть в оснащенні регулярної армії, що воює у великомасштабній війні із застосуванням різних озброєнь.

"Українці витрачають багато боєприпасів, і це більше, ніж ми очікували. Ми намагаємося збільшити потік зброї, щоб задовольнити цю нову вимогу, і її постійно не вистачає", — заявив представник служби безпеки однієї з країн Заходу.

Як пишуть у виданні, постачання зброї має центральне значення для бойових дій. Деякі країни побоюються, що їхня зброя може опинитися в руках в РФ і потім роками продаватися на чорному ринку. Інші побоюються, що постачання зброї може розпалити війну на всьому континенті. Це все відбувається на тлі спроб США та європейських офіційних осіб діяти якнайшвидше.

[ + – ] Частина поставок проходить через аеропорт Жешува до Польщі.

Росія загрожує атакувати конвої зі зброєю

В РФ заявили, що вони вважають постачання зброї своїми законними цілями. За словами глави МЗС Сергія Лаврова, будь-який вантаж зі зброєю вважатиметься "чесною здобиччю".

13 березня Росія завдала удару по Яворівській базі, що за 20 км від кордону з Польщею. Загинули щонайменше 35 осіб. Однак із моменту заяви ударів по конвоях не було зафіксовано.

Захід нарощує постачання зброї

23 березня у Німеччині заявили про постачання 1 700 зенітних ракет "Стріла" на додачу до 500 поставлених минулого тижня. "Стріла" — це радянський ПЗРК, який залишився у Німеччині з часів НДР. Спочатку заявлялося про постачання 2 300 одиниць, але 500 виявилися несправними.

Про плани нарощування постачання заявили в США. Штати вже завершили постачання на 350 млн доларів, а тепер виконують доставку ще на 200 млн. Після цього буде ще одне постачання на 800 млн. Очікується, що США поставить 4 600 Javelin і 1 400 Stinger.

"Заводи з виробництва холодильників не виробляють літаки"

Проте виробники зброї не були готові до таких темпів випуску протитанкових і зенітних засобів. Перед вторгненням РФ у США було 13 000 Stinger і жодних планів щодо їх масового виробництва.

"Готові запаси не є невичерпними. Це не арсенал демократії, де заводи з виробництва холодильників також виробляють літаки. Ні. Кількість виробничих потужностей дуже обмежена. Можливо, ви можете прискорити деякі речі, але це не означає, що ви можете раптово відкрити дві чи три нові виробничі лінії", — заявив польський підрядник.

Тепер, коли воєнні дії нагадують Другу світову, оборонні підрядники поспішають нарощувати постачання і виробництва зброї.

Між Україною та країнами Центральної Європи створено гарячу лінію

У Міноборони Чехії вже передали Україні список спорядження на 500 млн доларів, які у них готові викупити Штати, для передавання ЗСУ. Список складається з різноманітного арсеналу — кулемети, зенітні ракети, боєприпаси.

"Українці щодня обирають з нього (списку)", — сказав заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

Водночас він додав, що російські оперативники кілька разів намагалися перекупити зброю, видаючи себе представниками американських чи європейських компаній.

"Ми дали вказівку всім компаніям у Чеській Республіці просто виробляти на максимальній потужності, тому що в той момент, коли вони викочують його із заводу, ми його забираємо та відправляємо туди", — додав заступник міністра.

Нагадаємо, Швеція та Німеччина нададуть Україні тисячі одиниць протитанкової зброї.