Не залежить від знання мови: дипломат пояснив, навіщо Зеленському та Єрмаку перекладач (відео)

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак повинні обов'язково мати перекладача під час спілкування з західними партнерами, заявив дипломат Андрій Веселовський. При цьому їм краще не рівнятись на Емманюеля Макрона та Олафа Шольца, які мали англомовне дитинство.

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Західні політики, на відміну від президента України Володимира Зеленського та глави офісу Андрія Єрмака, можуть собі дозволити говорити з англомовними партнерами без перекладача. Різниця полягає в тому, що для них англійська — це друга рідна, бо вивчалась з дитинства. З іншого боку, вони навмисно залучають перекладача, у якого є особлива роль під час перемовин. Який вплив має знання російської на проблеми з англійською дипломат та радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський розповів у ефірі медіа NV.

Англійська Зеленського та Єрмака - коментар Веселовського див. 1:22

Веселовський пояснив, що присутність перекладача подекуди не залежить від рівня знань іноземної мови політиків, які ведуть перемовини. На його думку, Зеленському та Єрмаку не слід відмовлятись від послуг цієї людини. Втім, дипломат визнав, що ці можливості використовують не усі політики. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц говорять з президентом США Джо Байденом самостійно.

"На серйозних офіційних зустрічах перекладача треба мати, не зважаючи на те, як ти знаєш англійську чи іншу іноземну мову", — наголосив Веселовський.

Під час розмови з медіа дипломат підсумував роль перекладача і торкнувся інших політичних питань:

перекладач обов'язково потрібен українським посадовцям. По-перше, поки він перекладає, політик має час, щоб поміркувати над відповіддю. По-друге, якщо після перемовин почались якісь проблеми, то можна звинуватити перекладача, що він неякісно працював;

західні політики живуть у англомовному середовищі, тому набагато краще розуміють нюанси цієї мови. При цьому українські політики довчали іноземну, прийшовши на посаду (як Зеленський), або мають низький рівень;

поява у інформаційному просторі заяв про проблеми з англійською може бути провокацією західних політиків, яким "незручно через те, що зараз відбувається з нами". Приводи для такої незручності — відкинутий Будапештський меморандум, "стримування ескалації" поки у нас гинуть тисячі людей.

"[Шольц та Макрон] вчили англійську мову, не перебуваючи на посаді, а в молоді роки, тому англійська мова для них є практично другою рідною, а не як для більшості українців. Для президента Зеленського і його оточення не буде проблемою говорити російською мовою. Їм не потрібен перекладач, тому що так сталося у нас в Україні в старі часи", — пояснив свої оцінки дипломат.

Зеленський та Єрмак — чи є проблема з англійською

Питання про англійську Зеленського та Єрмака аналізувалось у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Стаття вийшла 29 жовтня і посилалась на інформацію, отриману від анонімних джерел, дотичних до перемовин щодо НАТО. Джерела розповіли про сумніви західних партнерів: вони припускали, що українські політики неточно розуміють, що їм кажуть. При цьому від перекладачів обоє відмовляються, зауважили журналісти. Від офісу президента не було коментарів щодо цього питання.

Зазначимо, 24 жовтня речник Зеленського Сергій Нікіфоров прокоментував заяву видання Politico про сім країн, які заперечують проти вступу України до НАТО. З його слів, такі заяви є провокацією, а тих, хто заперечує, сьогодні намагаються переконати.

Нагадуємо, 30 жовтня з'явилось інтерв'ю президента Зеленського, у якому він дорікнув партнерам за ненадання систем ППО перед зимою 2024-25 рр.