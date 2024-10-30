Не зависит от знания языка: дипломат объяснил, зачем Зеленскому и Ермаку переводчик (видео)

Владимир Зеленский и Андрей Ермак должны обязательно иметь переводчика во время общения с западными партнерами, заявил дипломат Андрей Веселовский. При этом им лучше не равняться на Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, которые имели англоязычное детство.

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Западные политики, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса Андрея Ермака, могут себе позволить говорить с англоязычными партнерами без переводчика. Разница заключается в том, что для них английский — это второй родной, потому что изучался с детства. С другой стороны, они намеренно привлекают переводчика, у которого есть особая роль во время переговоров. Какое влияние имеет знание русского на проблемы с английским дипломат и советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский рассказал в эфире медиа NV.

Английский Зеленского и Ермака — комментарий Веселовского см. 1:22

Веселовский пояснил, что присутствие переводчика иногда не зависит от уровня знаний иностранного языка политиков, которые ведут переговоры. По его мнению, Зеленскому и Ермаку не следует отказываться от услуг этого человека. Впрочем, дипломат признал, что эти возможности используют не все политики. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц говорят с президентом США Джо Байденом самостоятельно.

"На серьезных официальных встречах переводчика надо иметь, несмотря на то, как ты знаешь английский или другой иностранный язык", — подчеркнул Веселовский.

Во время разговора с медиа дипломат подытожил роль переводчика и коснулся других политических вопросов:

переводчик обязательно нужен украинским чиновникам. Во-первых, пока он переводит, у политика есть время, чтобы подумать над ответом. Во-вторых, если после переговоров начались какие-то проблемы, то можно обвинить переводчика, что он некачественно работал;

западные политики живут в англоязычной среде, поэтому гораздо лучше понимают нюансы этого языка. При этом украинские политики доучивали иностранный, придя на должность (как Зеленский), или имеют низкий уровень;

появление в информационном пространстве заявлений о проблемах с английским может быть провокацией западных политиков, которым "неудобно из-за того, что сейчас происходит с нами". Поводы для такого неудобства — отвергнутый Будапештский меморандум, "сдерживание эскалации" пока у нас гибнут тысячи людей.

"[Шольц и Макрон] учили английский язык, не находясь на должности, а в молодые годы, поэтому английский язык для них является практически вторым родным, а не как для большинства украинцев. Для президента Зеленского и его окружения не будет проблемой говорить на русском языке. Им не нужен переводчик, потому что так случилось у нас в Украине в старые времена", — пояснил свои оценки дипломат.

Зеленский и Ермак — есть ли проблема с английским

Вопрос об английском Зеленского и Ермака анализировался в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Статья вышла 29 октября и ссылалась на информацию, полученную от анонимных источников, причастных к переговорам о НАТО. Источники рассказали о сомнениях западных партнеров: они предполагали, что украинские политики неточно понимают, что им говорят. При этом от переводчиков оба отказываются, отметили журналисты. От офиса президента не было комментариев по этому вопросу.

Отметим, 24 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявление издания Politico о семи странах, которые возражают против вступления Украины в НАТО. По его словам, такие заявления являются провокацией, а тех, кто отрицает, сегодня пытаются убедить.

Напоминаем, 30 октября появилось интервью президента Зеленского, в котором он упрекнул партнеров за непредоставление систем ПВО перед зимой 2024-25 гг.