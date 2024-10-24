7 стран против вступления Украины в НАТО: у Зеленского отреагировали на статью Politico

По данным журналистов, по меньшей мере семь государств-членов НАТО, среди которых США и Германия, не поддерживают приглашение Украины к вступлению в военно-политический блок. Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг эту информацию.

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация Politico о том, что 7 стран НАТО выступают против вступления Украины в Альянс не соответствует действительности. В комментарии "РБК-Украина" он сказал, что такие слухи выгодны тем, кто имеет целью создать впечатление, что Украина не пользуется широкой поддержкой среди членов НАТО.

Никифоров напомнил, что приглашение Украины в Североатлантический альянс является первым пункт "плана победы" президента Украины, а также надежным путем к справедливому и длительному миру.

"Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов Альянса, а по остальным ведется активная работа по адвокации.

Кто против вступления Украины в НАТО: что писало Politico

23 октября американское издание Politico опубликовало статью со ссылкой на информацию от четырех чиновников США и дипломатов НАТО, в которой говорится о том, что семь стран — США, Германия, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения — якобы выступают против приглашения Украины в Альянс.

Однако официальные представители, которые общались с журналистами, подчеркнули, что ни США, ни Германия не исключают возможности будущего вступления Украины в НАТО.

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не обсуждает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. По его словам, для него принципиально получить приглашение в Альянс во время войны.

19 французское издание Le Monde написало, что президент США Джо Байден якобы изменил свою позицию и готов пригласить Украину в НАТО. Однако 23 октября постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Байдена Джулианна Смит заявила, что "альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение.