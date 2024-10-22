Идеи могут быть: Зеленский о возможности вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий

Президент заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в Альянсе, и подчеркнул важность получения приглашения в НАТО во время войны.

Related video

Украина не обсуждает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий, хотя подобные идеи могут возникать у некоторых партнеров. Об этом 22 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Важно

"Нет принципиальных возражений": Байден готов согласиться на вступление Украины в НАТО, — Le Monde

По словам главы государства, эти предположения появляются в медиа не случайно, что может свидетельствовать о существовании таких мыслей у отдельных партнерских стран.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти "вбросы" в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют со мной эти вопросы, но через медиа, разумеется, проверяют их градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", — сказал Зеленский на встрече с журналистами в понедельник.

Президент также подчеркнул, что Украина постоянно поднимает вопрос гарантий безопасности на всех международных переговорах. По его словам, лучшей гарантией безопасности является членство Украины в НАТО.

"Лучшее — это НАТО. Во время войны — приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры — что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", — заявил гарант.

Зеленский также ответил на вопрос о возможности рассмотрения частичного членства Украины в НАТО без оккупированных территорий. Он подчеркнул, что независимо от пути, юридически никто не будет признавать оккупированные территории частью другого государства.

Президент также напомнил, что приглашение в Североатлантический Альянс осуществляется на основе международно признанных границ страны. Он считает принципиально важным получить приглашение в НАТО еще во время войны, поскольку это усиливает позицию Украины в дипломатических переговорах.

"Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько — это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", — отметил президент.

Напомним, Фокус собрал реакции политиков на потенциальное вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский, представляя план победы в войне с Россией, подчеркнул, что только Североатлантический альянс способен остановить президента РФ Владимира Путина.