"Нет принципиальных возражений": Байден готов согласиться на вступление Украины в НАТО, — Le Monde

Германия может отреагировать на изменение позиции США относительно вступления Украины в НАТО. Президент Джо Байден склоняется к мнению, что Североатлантический альянс готов принять украинцев.

Related video

Украина получит возможность вступить в НАТО, поскольку четыре лидера стран Запада, США, Германии, Франции и Великобритании, могли прийти к согласию по этому вопросу. Президент США Джо Байден изменил позицию и готов согласиться на начало процедуры вступления. О вероятном решении западных политиков написало издание Le Monde.

Журналисты объяснили, что в пятницу, 18 октября, состоялась встреча в Германии. Во время встречи президент США Джо Байден, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Страмер общались, среди прочего, о плане победы президента Украины Владимира Зеленского. Первый и самый главный пункт этого плана — вступление Украины в НАТО, против которого возражали США и Германия. Издание пообщалось с анонимным источником, который заявил, что якобы Джо Байден согласился изменить позицию и допускает, что можно начать процедуру вступления. После этого, предполагает источник журналистов, возможно изменение позиции Германии, которая в этом вопросе ориентируется за главного и крупнейшего союзника.

"Однако, по некоторым данным, американцы уже не имеют принципиальных возражений против простого приглашения. Движение Соединенных Штатов может привести к изменению позиции Германии", — пересказало французское издание слова анонимных собеседников.

Согласно данным Le Monde, у Байдена "нет принципиальных возражений" относительно процедуры вступления, которая может начаться во время переходного периода при условии победы на президентских выборах в США кандидата от демократов и нынешнего вице-президента Камалы Харрис. С другой стороны, в случае победы республиканца Дональда Трампа ситуация с Украиной и НАТО может ухудшиться, предположил европейский дипломатический источник.

"Если Камала Харрис будет избрана, можно было бы представить, что Байден мог бы двигаться в этом направлении в течение переходного периода. В случае победы Трампа соображения больше не будут действительными, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию", — сказал журналистам дипломат.

Пресс-службы Байдена, Шольца, Макрона, Страмера, а также Зеленского и НАТО пока что отреагировали на публикацию Le Monde.

Отметим, Фокус собрал информацию в медиа о реакции политиков на возможность вступления Украины в НАТО. Президент Зеленский, представляя план победы в российско-украинской войне, объяснил, что только Североатлантический альянс сможет остановить президента РФ Владимира Путина. После этого издание Bild опубликовало статью о возможности появления ядерной бомбы, которую украинцы якобы смогут сделать за пару недель.

Напоминаем, 18 октября Журналисты The Telegraph объяснили, почему вопрос бомбы появился в информационном поле.