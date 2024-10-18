"Боятся сказать": Зеленский отреагировал на идею "обмена" территорий Украины на вступление в НАТО

Моральный дух украинцев поднимется, если Запад пригласит Украину в НАТО. Если Владимир Путин окажется в полной изоляции — Россия может согласиться прекратить боевые действия, не исключает президент.

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Западные политики допускают, что Украина может получить шанс на вступление в НАТО, если откажется от возвращения территорий, оккупированных Россией. При этом украинское правительство не получало никаких таких предложений и с ним не проводили соответствующих консультаций. Об отношении к возможности потери четырех областей страны президент Владимир Зеленский высказался в интервью изданию The Financial Times.

Зеленский отреагировал на заявления Запада, в которых говорится об обмене территорий на НАТО. Он пояснил, что слышал такие заявления, однако с Украиной по ним не консультировались. Политик предложил политикам открыто с ним об этом поговорить. Также президент подчеркнул, что хотел бы вести этот разговор лично с теми, кто такое предлагает, а не через посредников.

"Люди никогда нам этого не говорили. Люди боятся сказать. Выложите это на стол открыто. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", — сказал Зеленский.

Глава государства также пояснил, что Украина готова прислушиваться к любым мирным планам. Главное — чтобы в этих планах не шла речь о разделе страны, уточнил он.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение из Китая — мы не против. Но, ребята, прошу, не разделяйте нас", — привели журналиста слова президента.

Зеленский о плане победы — основные тезисы

Издание FT опубликовало основные тезисы интервью Зеленского:

Украина ожидает результатов президентских выборов в США, поскольку понимает, что в зависимости от победителя помощь может измениться. На сегодня наработали три разных плана действий, которые будут воплощать после обнародования итогов. Первый и главный пункт плана победы — это вступление Украины в НАТО, подчеркнул президент. Он признал, что идут дискуссии похожие на те, которые велись о предоставлении ЗРК Patriot или самолетов F-16. По мнению президента, только так "мы можем выжить", поскольку "Путин понимает только силу". Вступление в НАТО поддержит "моральный дух" украинцев. Война завершится только тогда, когда президент РФ Владимир Путин окажется в полной изоляции и тогда согласится на мирные переговоры.

"Приглашение означает еще один шаг в НАТО, и это означает, что [украинские — Ред.] дети никогда не погибнут, потому что мы будем членом НАТО. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован и подтолкнут другими партнерами к дипломатии", — заявил Зеленский.

Отметим, Фокус собрал информацию в СМИ относительно возможных предложений западных политиков об обмене оккупированных Россией территорией на вступление Украины в НАТО. В частности анонимные собеседники журналистов "намекали", что оккупированные регионы не будут признаваться частью страны-агрессора и их якобы планируют вернуть "дипломатическим путем". Политолог Алексей Якубин пояснил, что вынесение подобных дискуссий в публичную плоскость свидетельствует о том, что вопрос обсуждается как реалистичный сценарий. При этом главный "слушатель" этих дискуссий — Россия и Владимир Путин.

Напоминаем, 17 октября немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой говорилось о вероятной готовности Украины изготовить ядерную бомбу: это могло бы помочь прекратить войну. Между тем в СМИ проанализировали визит Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Турцию и связь этого визита с планом победы.