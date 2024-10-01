Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО: Financial Times назвало сроки

Информированные высокопоставленные чиновники считают, что заявка на членство в Североатлантическом альянсе вряд ли остановит Кремль. По их мнению, необходимо реальное вступление Украины в НАТО.

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Президент США Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет Белый дом в январе 2025 года. О признаках такого решения рассказал Financial Times западный чиновник, информированный о переговорах президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но мало кто из 32 членов Альянса считает, что это возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии разграничения на карте, которая бы определяла, на какую часть территории Украины распространяется положение блока о взаимной обороне. Некоторые предлагают модель членства Западной Германии в НАТО, которое длилось более трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с востоком страны.

"Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был наиболее скептически настроен относительно членства в НАТО. Россиянам это не понравится, но по крайней мере это может стать определенным начальным гамбитом для компромисса", — считает глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник заявил, что не думает, "что Россия согласится на наше участие в НАТО". Что-то меньше, чем полноправное членство, вряд ли будет достаточным для того, чтобы остановить военную агрессию Кремля.

"Даже если мы получим приглашение от НАТО, это ничего не будет означать. Это политическое решение", — добавил украинский чиновник.

Во время своей, возможно, последней поездки в Европу перед тем, как покинуть пост президента, Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября, отмечают журналисты.

Покидая США Владимир Зеленский заявил, что октябрь будет "временем принятия решения". Президент Украины снова будет просить разрешения поражать цели на территории России оружием, поставляемым Западом, зная, что это один из немногих вариантов прекращения боевых действий.

Напомним, 1 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина теоретически может вступить в НАТО даже если часть ее территорий будет оккупирована.

1 октября The Washington Post написало, что Джо Байден может дать разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ после выборов в США.