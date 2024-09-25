США и другие члены НАТО не хотят присоединения Украины к Альянсу, — Эрдоган

Решение о приеме Украины в НАТО нельзя рассматривать в спешке, считает турецкий президент. Кроме того, по его словам, другие члены Североатлантического блока против нового члена в лице Киева.

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Предложение Украины о членстве в НАТО — это не тот вопрос, "который следует торопить". Об этом телеканалу NBC News заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган заявил, что США и другие члены западного Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

"Это не те вопросы, которые нужно решать в спешке. И когда мы принимаем решения, когда мы их обдумываем, мы всегда учитываем позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и принимаем окончательное решение соответствующим образом", — сказал он.

Турецкий лидер сказал, что рассмотрит позицию других членов альянса.

"Мы будем следить за развитием событий, обсуждениями и соответственно примем окончательное решение. Это не те решения, которые следует принимать в спешке и сгоряча", — сказал он.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что отношения Турции с Россией с каждым днем расширяются. По его словам, Анкара и Москва имеют политические, экономические, культурные и оборонные связи.

Напомним, в конце июля министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию из военно-политического Альянса из-за угроз Эрдогана вторгнуться в страну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подолляк пояснил, как Реджеп Тайип Эрдоган может поддерживать позицию Украины по Крыму и одновременно сотрудничать с Россией.