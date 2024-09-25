США та інші члени НАТО не хочуть приєднання України до Альянсу, — Ердоган

Рішення про прийом України в НАТО не можна розглядати поспіхом, вважає турецький президент. Крім того, за його словами, інші члени Північноатлантичного блоку проти нового члена в особі Києва.

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Пропозиція України про членство в НАТО — це не те питання, "яке слід квапити". Про це телеканалу NBC News заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Виступаючи в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, Ердоган заявив, що США та інші члени західного Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Це не ті питання, які потрібно вирішувати поспіхом. І коли ми ухвалюємо рішення, коли ми їх обмірковуємо, ми завжди враховуємо позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом переговорів і ухвалюємо остаточне рішення відповідним чином", — сказав він.

Турецький лідер сказав, що розгляне позицію інших членів альянсу.

"Ми стежитимемо за розвитком подій, обговореннями і відповідно приймемо остаточне рішення. Це не ті рішення, які слід ухвалювати поспіхом і зопалу", — сказав він.

Крім того, Ердоган розповів, що відносини Туреччини з Росією з кожним днем розширюються. За його словами, Анкара і Москва мають політичні, економічні, культурні та оборонні зв'язки.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з військово-політичного Альянсу через погрози Ердогана вторгнутися в країну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подолляк пояснив, як Реджеп Таїп Ердоган може підтримувати позицію України щодо Криму й одночасно співпрацювати з Росією.