Столтенберг рассказал о новом варианте вступления Украины в НАТО: это может закончить войну

Генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что обещания вступления Украины после победы лишь подпитывают желание Кремля продолжать войну. Он объяснил, что Киев может получить "самую надежную гарантию безопасности" раньше.

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Теоретически Украина может вступить в НАТО даже если часть ее территорий будет оккупирована. Это позволило бы положить конец захватнической войне, развязанной РФ. Деталями в интервью "Интерфакс-Украина" поделился генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что решение относительно того, как именно членство будет работать для Украины, за союзниками по НАТО.

"Конечно, если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом — это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем президенту (РФ Владимиру, — ред.) Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну", — пояснил генсек НАТО.

Он отметил, что гарантии безопасности от альянса ведут к длительному и справедливому миру в Украине. Однако условия зависят от решения украинцев. Россия уже доказала, что может нарушать соглашения о прекращении войны, поэтому "Минск-3" — не вариант. Подобная договоренность лишь дала бы Кремлю время, чтобы перегруппировать силы перед новыми атаками.

"Конечно, самой надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, статье 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения прочного мира для Украины, и что война действительно на этом прекратится", — отметил Столтенберг.

Также он ответил, возможно ли вступление Украины в альянс, когда часть территорий — оккупирована.

"У нас есть возможность решать, если мы того хотим. Поэтому опять же, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенного рода соглашение, что на этом это прекратится. И, опять же, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", — пояснил генсек альянса.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл детали относительно "плана победы" Владимира Зеленского. Выяснилось, что он опирается на "масштабные социальные протесты" в РФ.

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