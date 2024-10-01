"План победы" опирается на революцию в России: у Зеленского раскрыли детали (видео)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что освобождение всех территорий военным путем — это "нонсенс". По его словам, к справедливому финалу полномасштабного конфликта приведут страх и бунт россиян.

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Украинцы узнают не все пункты "плана победу". В частности, его военные и юридически-военные компоненты нельзя обсуждать публично. Об этом в эфире телемарафона 30 сентября заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк о "плане победы" — с 1:16

"Партнеры на определенном уровне могут это знать, имеется в виду руководители стран, которые помогают Украине. Безусловно, широкой общественности знать количество, чего, где и как оно будет использоваться — это лишнее", — уточнил он.

По словам политика, сам "план победы" — это принуждение России к адекватному глобальному поведению. Пока РФ не потерпит тактических поражений и не потеряет ощущение безнаказанности, она не будет договариваться и соблюдать международное право. Страна-агрессор будет продолжать давление, пока не будет "принуждена к адекватности".

Представитель ОП подчеркнул, что сегодня концепция победы в войне для Кремля изменилась. Там понимают, чтобы установить тотальный контроль полностью над Украиной не удастся. Однако если враг оставит оккупированные территории, это будет означать поражение.

Выяснилось, что "план победы" опирается на "масштабные социальные протесты" в России.

"Военным путем освобождать всю территорию для современного типа войны — это нонсенс. Потому что вам надо создать давление на определенных направлениях отдельно военное, отдельно экономическое", — объяснил Подоляк.

Военное принуждение означает расширение военных действий на территорию России, в частности за счет дальнобойных ударов вглубь страны-агрессора. Советник заверил, что РФ может быть "на понтах", только когда играет не по правилам. Однако перенос боев вызовет у россиян страх, который станет "резким протестом", и это — "финал справедливой войны".

"Хотите переговоров — хорошо. Но переговоры не на условиях России, а только через принуждение России", — подчеркнул политик.

По его словам, Украина должна нанести "чувствительные поражения" Кремлю, как на фронте (как пример — Курская операция), так и в экономическом поле. Это приведет к революционному процессу в РФ, но не к ее распаду, а к смене политической элиты. В условиях ежедневных обстрелов для украинцев каждый день имеет значение, и для реализации плана победы не надо ждать 5 ноября.

"Теперь на столе лежит документ, надо принять соответствующие логистические решения. И это должно быть сделано в течение октября. В том числе, возможно, на заседании того же "Рамштайн". То есть, ответы должны быть получены гораздо раньше, чем будут результаты выборов в Соединенных Штатах", — добавил Подоляк.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак ранее сообщал, что президент Владимир Зеленский собирается презентовать свой "план победы" украинцам. Однако некоторые пункты останутся секретными, ведь могут быть "очень чувствительными".

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщал, что на Западе "план победы" приняли конструктивно и "с огромной заинтересованностью".