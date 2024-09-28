"Начало обнадеживающее": спикер Зеленского рассказал о реакции Запада на "план победы"

Сергей Никифоров утверждает, что в США "план победы" приняли с большим интересом и взяли его в работу.

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Заявления в западных СМИ о том, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского приняли "прохладно, без энтузиазма и скептически", не соответствуют действительности. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Это все неправда. Они приняли его конструктивно, они приняли его с большим интересом, его взяли в работу", – заверил он.

Никифоров добавил, что президент США Джо Байден "сказал, что 12 октября на заседание контактной группы "Рамштайн" на уровне лидеров он уже "вернется с какими-то решениями и ответами".

"Поэтому начало обнадеживающее", – подытожил спикер.

Он также коснулся вопроса разрешения западных партнеров наносить удары вглубь России дальнобойным оружием:

"Надо понимать, что первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне. Они узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление".

По его словам, окончательного и однозначного решения по этому поводу пока нет. Однако президент Украины "провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение, которые могут предоставить соответствующие возможности". Среди таковых Никифоров назвал Италию, Францию, Великобританию и США.

Говоря о т.н. "плане победы" Зеленского, обозреватели The Wall Street Journal написали, что он не имеет комплексной стратегии и являет собой лишь переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятия ограничений на ракеты большой дальности.

В свою очередь The Times называет "план победы" Зеленского скорее "планом выживания".

Тем временем украинский волонтер и политический аналитик Геннадий Друзенко отмечает, что Украину не спасут ни план победы, ни оружие, если государство не повернется лицом к армии, где растет запрос на справедливость. Он призывает украинскую власть самым серьезным образом обратить внимание на демарш с СОЧ Сергея Гнездилова — и правильно на него отреагировать.

Ранее Фокус писал, как в Кремле отреагировали на "план победы" Зеленского.