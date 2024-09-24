"Зеленский стал реалистом": план победы оказался скорее "планом выживания", — The Times

По информации СМИ, план предусматривает, что ВСУ будут продолжать наступать на Курском направлении, пока Россия не выведет войска с территории Украины. Сообщается, что Киев добивается решения Вашингтона, которое позволит "причинить боль" президенту РФ Владимиру Путину.

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Украина ожидает "прощального подарка" от президента США Джо Байдена перед тем, как его заменит преемник. Об этом говорится в материале The Times, опубликованном 23 сентября.

Президент Владимир Зеленский совершил много поездок в США, чтобы поддерживать сопротивление полномасштабному вторжению ВС РФ. Обычно он возвращался с обещаниями о новом оружии и помощи экономике, а также "льстивыми словами" о героической борьбе украинцев за дело свободного Запада.

Однако, как отмечается, миссия на этой неделе — не просто вежливость, а шанс попрощаться с Байденом перед завершением его президентского срока. Эта дипломатия является "последней надеждой" Зеленского получить разрешение на дальнобойные удары по России западным оружием. Ожидается, что атаки вглубь страны-агрессора заставят ее к переговорам.

В издании объяснили, что в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа поддержка США может прекратиться. Его же соперница Камала Харрис относится осторожно "ко всему, что можно истолковать как резкое обострение войны".

Байден имеет "окно возможностей" до января. Если использовать это время разумно, он может заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. В частности, военной машине Кремля могут "серьезно повредить" удары ракетами Storm Shadow, но пока Вашингтон не дал "зеленого света" на них.

"Ценность разрешения на такие миссии понятна. Украина уже использует то, что имеет под рукой, для ударов по складам боеприпасов на территории России", — подчеркнули журналисты.

Считается, что недавно Силы обороны нанесли три удара, уничтожив тысячи тонн вражеских боеприпасов. В том числе — поезд из КНДР, наполненный снарядами для оккупантов. Отмечается, что сами по себе эти операции решающими не являются, но они препятствуют планам РФ.

В статье говорится, что внезапный прорыв в Курскую область также имеет целью улучшить переговорную позицию Украины. Однако Байдену необходимо объяснить, что США не пытаются втянуть в бесконечную войну, а скорее "причинить боль" Путину.

Глава Кремль может не иметь четкого понимания, как будет развиваться война после зимы. Однако ее продолжение может означать мобилизацию еще 300 тысяч человек.

"Это еще больше истощит экономику России, которая и так испытывает недостаток рабочей силы. С каждым месяцем боевых действий Россия беднеет", — подчеркнули авторы материала.

Союзники попросили Зеленского презентовать план победы, который оправдает продолжение поддержки. Именно он 26 сентября будет представлен Байдену.

По данным СМИ, план не предусматривает немедленного вступления Украины в НАТО. Зато он гарантирует безопасность для предотвращения нового вторжения. Киев планирует продолжать наступление на Курщине, пока ВС РФ будут оставаться на украинской территории. Также план включает более совершенное оружие для постоянного сдерживания России, больше финансовой поддержки Запада для восстановления инфраструктуры и "лечения" экономики.

"Это не столько о победе, сколько план выживания — господин Зеленский стал реалистом. Насколько господин Путин может уступить, неизвестно, но ясно то, что Украину нужно держать в борьбе. Если нет, то Запад тоже будет в проигрыше", — добавили в издании.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "самым большим продавцом в истории". Он подчеркнул, что из каждой поездки в США лидер возвращается с деньгами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны ближе, чем кажется. Он подчеркнул, что "очень важно" укрепить Украину.