"Ближе, чем мы думаем", — Зеленский об окончании войны с Россией

Президент Украины также заявил, что Владимир Путин "боится" Курской операции, потому что не может защитить свою территорию.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией ближе к окончанию, чем многие думают и призвал союзников укреплять украинскую армию. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что план победы — это "укрепление Украины".

"Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил что Владимир Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие несколько месяцев станут ключевыми в войне с Россией.

22 сентября Зеленский назвал возможные последствия отказа Джо Байдена поддержать украинский план победы.