"Ближче, ніж ми думаємо", — Зеленський про закінчення війни з Росією

Президент України також заявив, що Володимир Путін "боїться" Курської операції, бо не може захистити свою територію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією є ближчою до закінчення, ніж багато хто думає та закликав союзників зміцнювати українську армію. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що план перемоги — це "зміцнення України".

"Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо", — підкреслив Зеленський.

Президент України також зазначив що Володимир Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити всю свою територію", — наголосив Зеленський.

За словами українського президента, лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

Нагадаємо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі кілька місяців стануть ключовими у війні з Росією.

22 вересня Зеленський назвав можливі наслідки відмови Джо Байдена підтримати український план перемоги.