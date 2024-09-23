Це не так просто: Зеленський сумнівається в мирному плані Трампа

За словами президента, він бачив багатьох світових лідерів, які були переконані, що знають, як покінчити з повномасштабним конфліктом. Однак коли занурювались у питання — розуміли, що це не так просто.

Related video

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп знає, як перемогти війну. Про це глава української держави зазначив в інтерв’ю виданню The New Yorker.

"Я відчуваю, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України додав, що "у цій війні часто чим глибше дивишся, тим менше розумієш". Він зауважив, що бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як покінчити з цим завтра. Але коли вони занурювались, розуміли, що це не так просто.

Окремо Зеленський прокоментував момент, коли під час дебатів Дональд Трамп ухилився та не відповів на запитання, чи бажає він, щоб Україна перемогла у війні з Росією. За його словами, представник від Республіканської партії робить заяви в межах своєї президентської кампанії, й Київ так само бажає, аби війна зупинилась.

"Хто візьме на себе витрати на те, щоб зупинити війну? Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бойові дії на певному етапі. Але вони також дали росіянам можливість ще краще озброїтися і зміцнити свої фейкові претензії на окуповані ними території", — додав Зеленський в інтерв'ю.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність плану перемоги у війні проти Росії. За його словами, всі пункти та ключові акценти плану перемоги вже опрацьовані, а також визначені необхідні додатки з деталями. Зараз вже готуються відповідні зустрічі з партнерами та переговори.

Стало відомо, що план містить чотири ключові елементи. Це запит про надання гарантій безпеки з боку західних країн, подібних до пакту про взаємну оборону, який отримують країни-члени НАТО, звернення за "специфічним" сучасним озброєнням для ЗСУ, міжнародна фінансова допомога для відновлення зруйнованої війною української економіки та продовження воєнних операцій, включно з наступом у Курській області.

Володимир Зеленський також розповідав раніше про наслідки відмови Байдена підтримати план перемоги. Особливість цього плану — відсутність участі РФ.