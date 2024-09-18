План перемоги України у війні повністю готовий, — Зеленський (відео)

Раніше ЗМІ повідомляли, що план передбачає замороження війни, але в ОП такі чутки спростували. За іншою інформацією, документ включає перелік того, що потрібне ЗСУ для перемоги над російським військом.

Related video

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги вже повністю готовий. Про це відомо з вечірнього звернення, опублікованого 18 вересня.

Відеозвернення Володимира Зеленського

Лідер розповів, що всі пункти та ключові акценти плану перемоги вже опрацьовані, а також визначені необхідні додатки з деталями.

"Найголовніше тепер — рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україні, як і Європі, потрібна "надійна й тривала безпека". Також президент повідомив, що готуються зустрічі з партнерами та переговори.

"Пріоритет — не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились, і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад — це техніка, це навчання", — зазначив він.

План перемоги України: що відомо

Зеленський обіцяв презентувати план перемоги до другого саміту миру. Німецьке видання Bild інформувало, що там нібито зазначена готовність України прийняти "локальне припинення вогню" та "тимчасове замороження ситуації". Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав цю інформацію фейком. Він зазначив, що "Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує".

За іншими даними зі ЗМІ, план перемоги включатиме детальний перелік ресурсів, потрібних для завершення війни. Зокрема, йдеться про дозвіл на далекобійні удари по РФ, інвестиції у виробництво зброї в Україні та потреби у військовій допомозі.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк також запевняв, що план не передбачає замороження війни, припинення вогню або передавання територій РФ. Він нагадав, що Зеленський має чітку позицію щодо завершення війни та на поступки не піде.