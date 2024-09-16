"Нові можливості": реалізація плану перемоги Зеленського залежить від Байдена, — ОП

За словами радника глави Офісу президента Сергія Лещенка, Київ хоче домогтися від Вашингтона зняття обмежень на удари по російській території. Тоді військові об'єкти противника будуть уражені й не нестимуть загрози.

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План перемоги українського президента Володимира Зеленського ґрунтується на тому, що західні союзники все ж нададуть дозвіл на удари по російській території. Про це заявив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

За його словами, на Ялтинській конференції в Києві глава держави "досить прозоро мовою натяків" описав план перемоги, який Україна має намір реалізувати в найближчій перспективі.

Багато що залежить від американського президента Джо Байдена, заявляв тоді Володимир Зеленський, адже він може дати дозвіл на удари вглиб Росії озброєнням союзників. Це план, який дає "нові можливості".

"А нові можливості — значить бити по тих аеродромах, військових базах, сховищах, де зберігаються ті ракети, звідки злітають ті літаки, які потім бомблять українську землю, знищують українські міста, вбивають українських цивільних", — заявив Сергій Лещенко.

Радник глави ОП додав, що поки не буде схвалення з боку Вашингтона, не можна говорити про реалізацію плану перемоги Володимира Зеленського. У Білому домі зараз покоління політиків, продовжує Сергій Лещенко, яке пам'ятає події Карибської кризи. Вони переконані, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю, тому бояться ескалації.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський покаже Джо Байдену план перемоги України. За словами президента, план включає питання безпеки, геополітичну роль України, економічну підтримку, а також військову допомогу. Глава держави наголосив, що Київ повинен мати свободу в тому, як використовувати ці ресурси та підтримку.