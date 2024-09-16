"Новые возможности": реализация плана победы Зеленского зависит от Байдена, — ОП

По словам советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, Киев хочет добиться от Вашингтона снятия ограничений на удары по российской территории. Тогда военные объекты противника будут поражены и не будут нести угрозы.

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План победы украинского президента Владимира Зеленского основывается на том, что западные союзники все же предоставят разрешение на удары по российской территории. Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

По его словам, на Ялтинской конференции в Киеве глава государства "достаточно прозрачно, языком намеков" описал план победы, который Украина намерена реализовать в ближайшей перспективе.

Многое зависит от американского президента Джо Байдена, заявлял тогда Владимир Зеленский, ведь он может дать разрешение на удары вглубь России вооружением союзников. Это план, который дает "новые возможности".

"А новые возможности — значит бить по тем аэродромам, военным базам, хранилищам, где хранятся те ракеты, откуда взлетают те самолеты, которые потом бомбят украинскую землю, уничтожают украинские города, убивают украинских гражданских", — заявил Сергей Лещенко.

Советник главы ОП добавил, что пока не будет одобрения со стороны Вашингтона, нельзя говорить о реализации плана победы Владимира Зеленского. В Белом доме сейчас поколение политиков, продолжает Сергей Лещенко, которое помнит события Карибского кризиса. Они убеждены, что Россия якобы может применить ядерное оружие, поэтому боятся эскалации.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский покажет Джо Байдену план победы Украины. По словам президента, план включает вопросы безопасности, геополитическую роль Украины, экономическую поддержку, а также военную помощь. Глава государства подчеркнул, что Киев должен иметь свободу в том, как использовать эти ресурсы и поддержку.