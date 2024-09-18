План перемоги України передбачає більше зброї, інвестиції і дозвіл атакувати РФ, — ЗМІ

В плані буде визначено необхідну кількість і типи озброєння, включаючи ракети великої дальності, які Україна просить у США та Великої Британії, для досягнення перемоги, а також терміни їх доставки та очікуваний вплив на поле бою.

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План перемоги України у війні проти Росії, який пропонує президент Володимир Зеленський, включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Про це пише видання Кyodonews з посиланням на українського високопосадовця.

Зазначається, що план, деталі якого були оприлюднені, наголошуватиме на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного потенціалу виробництва зброї в Україні, і він буде представлений під час саміту з президентом США Джо Байденом цього місяця.

За словами посадовця, поки війна, розпочата в лютому 2022 року, затягується, Україна прагне взяти на себе лідерство в мирних зусиллях, пропонуючи конкретні заходи тиску на Росію у військовому, економічному, політичному та дипломатичному планах.

Очікується, що Зеленський відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня і представить свій план перемоги Байдену та двом кандидатам на виборах президента США 5 листопада, віцепрезидентку Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

На військовому фронті в плані буде визначено необхідну кількість і типи озброєння, включаючи ракети великої дальності, які Україна просить у США та Великої Британії, для досягнення перемоги, а також терміни їх доставки та очікуваний вплив на поле бою.

Що стосується економічних заходів, то план передбачатиме інвестиції союзників для розширення виробництва в Україні зброї, такої як безпілотники та ракети, водночас вимагаючи впровадження нових санкцій, щоб послабити здатність Росії продовжувати війну.

Серед політичних кроків у плані буде звернення щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Він дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни.