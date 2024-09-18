План победы Украины предусматривает больше оружия, инвестиции и разрешение атаковать РФ, — СМИ

В плане будет определено необходимое количество и типы вооружения, включая ракеты большой дальности, которые Украина просит у США и Великобритании, для достижения победы, а также сроки их доставки и ожидаемое влияние на поле боя.

Related video

План победы Украины в войне против России, который предлагает президент Владимир Зеленский, будет включать подробный перечень военных ресурсов, жизненно важных для победы над Россией, а также просьбу о разрешении атаковать территорию России ракетами большой дальности. Об этом пишет издание Кyodonews со ссылкой на украинского чиновника.

Отмечается, что план, детали которого были обнародованы, будет подчеркивать необходимость инвестиций для укрепления отечественного потенциала производства оружия в Украине, и он будет представлен во время саммита с президентом США Джо Байденом в этом месяце.

По словам чиновника, пока война, начатая в феврале 2022 года, затягивается, Украина стремится взять на себя лидерство в мирных усилиях, предлагая конкретные меры давления на Россию в военном, экономическом, политическом и дипломатическом планах.

Ожидается, что Зеленский посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября и представит свой план победы Байдену и двум кандидатам на выборах президента США 5 ноября, вице-президенту Камале Харрис и Дональду Трампу.

На военном фронте в плане будет определено необходимое количество и типы вооружения, включая ракеты большой дальности, которые Украина просит у США и Великобритании, для достижения победы, а также сроки их доставки и ожидаемое влияние на поле боя.

Что касается экономических мер, то план будет предусматривать инвестиции союзников для расширения производства в Украине оружия, такого как беспилотники и ракеты, одновременно требуя внедрения новых санкций, чтобы ослабить способность России продолжать войну.

Среди политических шагов в плане будет обращение о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины важно представить ко второму саммиту мира. Он позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны.