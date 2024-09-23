Это не так просто: Зеленский сомневается в мирном плане Трампа: Зеленский сомневается в мирном плане Трампа

По словам президента, он видел многих мировых лидеров, которые были убеждены, что знают, как покончить с полномасштабным конфликтом. Однако когда погружались в вопрос — понимали, что это не так просто.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп знает, как победить войну. Об этом глава украинского государства отметил в интервью изданию The New Yorker.

"Я чувствую, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает как", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что "в этой войне часто чем глубже смотришь, тем меньше понимаешь". Он отметил, что видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как покончить с этим завтра. Но когда они погружались, понимали, что это не так просто.

Отдельно Зеленский прокомментировал момент, когда во время дебатов Дональд Трамп уклонился и не ответил на вопрос, желает ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией. По его словам, представитель от Республиканской партии делает заявления в рамках своей президентской кампании, и Киев так же желает, чтобы война остановилась.

"Кто возьмет на себя расходы на то, чтобы остановить войну? Кто-то может сказать, что Минские договоренности или остановили, или заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", — добавил Зеленский в интервью.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности плана победы в войне против России. По его словам, все пункты и ключевые акценты плана победы уже проработаны, а также определены необходимые приложения с деталями. Сейчас уже готовятся соответствующие встречи с партнерами и переговоры.

Стало известно, что план содержит четыре ключевых элемента. Это запрос о предоставлении гарантий безопасности со стороны западных стран, подобных пакту о взаимной обороне, который получают страны-члены НАТО, обращение за "специфическим" современным вооружением для ВСУ, международная финансовая помощь для восстановления разрушенной войной украинской экономики и продолжение военных операций, включая наступление в Курской области.

Владимир Зеленский также рассказывал ранее о последствиях отказа Байдена поддержать план победы. Особенность этого плана — отсутствие участия РФ.