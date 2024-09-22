"Ужасная мысль": Зеленский назвал последствия отказа Байдена поддержать план победы

Если действующий президент США Джо Байден откажется от плана победы Украин, это означает, что он поддержит длительную войну с большим количеством погибших, пояснил президент Владимир Зеленский. Особенность этого плана — отсутствие участия РФ.

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Украина воплощает в жизнь план, который имеет целью показать, что РФ на самом деле не будет вести никаких переговоров о мире. Действия партнеров Украины до начала войны (предоставление максимального количества оружия) могли бы остановить россиян, но этого не было сделано. О предложении, которое везет в США президент Украины Владимир Зеленский, говорится в его интервью изданию New Yorker.

Журналист привел слова президента Зеленского, который объяснил, что саммиты мира должны были показать партнерам и другим странам мира, что РФ на самом деле не планирует никаких переговоров. Отказ от участия во втором саммите это доказал. Новый план предусматривает, как завершить войну без участия страны-агрессора, и именно этот план он покажет Джо Байдену. По словам президента, сейчас Украина действует по плану "Б", к которому ее принудили действия партнеров. План "А" — это достижение справедливого мира после того, как Кремль принудят к переговорам.

"Мы годами живем в плане Б. Сейчас я предлагаю новый план А. Если вы не хотите, чтобы эта война затягивалась, мы предлагаем вам план укрепления Украины. Этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет это поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется, тогда мы должны продолжать жить по плану Б. И это обидно", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что будет означать, что Байден ответит на его предложение мира словом "нет". По его словам, это "ужасная мысль", которая говорит о том, что США не хочет победить РФ и готовы поддерживать идею длительной войны, которая унесет жизни "огромного количества людей".

Мирные переговоры — детали "плана победы"

Отметим, пресс-служба Белого дома сообщила, что Зеленский 26 сентября встретится с президентом Джо Байденом. Также предусмотрено общение с вице-президентом и кандидатом на президентский пост Камалой Харрис и с ее соперником, республиканцем Дональдом Трампом. Главная тема разговора — план победы, который должен привести к окончанию войны.

Зеленский не сообщал детали плана победы, только в целом объяснял, о чем в нем идет речь. В нем может идти речь о вопросах безопасности, графике вступления в НАТО, росте поставок оружия и отмене ограничений на применение западных дальнобойных ракет. Кроме того, свою роль должен сыграть прорыв в Курскую область. По мнению украинских политиков, контроль Украиной 1 300 кв. км российской территории должен убедить Кремль в необходимости переговоров.

Между тем появилось заявление России относительно возможного участия во втором мирном саммите. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страна-агрессор не планирует принимать в нем участие.

Напоминаем, 22 сентября аналитики издания The Washington Post рассказали о"красных линиях" Кремля, страхах президента Владимира Путина и то, как он ответит на применение западного оружия.