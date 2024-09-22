Испуг Путина и "красные линии": в РФ ищут цели для ответа на дальнобойные ракеты, — WP

Кремль может ожидать выборов в США, чтобы усилить угрозу ядерной войны и помочь победе Дональда Трампа, объяснили аналитики западного издания. С другой стороны, есть серьезные сомнения в применении ядерного оружия, потому что россияне видят колебания стран Запада.

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Российские власти пытаются отыскать самый чувствительный способ, чтобы ответить Западу из-за якобы пересечения "красных линий". С одной стороны, в Кремле видят колебания относительно отмены запрета бить по территории РФ западными ракетами. С другой, ядерных угроз было так много, что нужно показать какую-то эскалацию. О возможных ответах РФ и об использовании выборов в США говорится в статье издания The Washington Post.

Аналитики издания собрали ряд комментариев от российских политологов, неназванных источников и западных экспертов относительно "красных линий" президента РФ Владимира Путина и вероятной отмены запрета на удары ракетами Storm Shadow или ATACMS. Среди прочего, они отметили, что глава Кремля видит изменения в действиях Запада, который готов игнорировать проведенные им линии и не поддаваться на большое количество пустых ядерных угроз. Такая ситуация не нравится россиянам, и они требуют реального чувствительного ответа.

"Эта тенденция [отмена запрета — Ред.] его [Путина] пугает, особенно если это приведет к увеличению ракетных ударов внутри России. Для Путина это качественный сдвиг, который выводит ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшее расширение", — привели журналисты слова политического консультанта из Франции Татьяны Становой.

О ядерном ударе речь не идет, сколько Путин опасается применения этого оружия, кроме того, это не понравится его партнерам на Юге (Китаю, Индии), пояснили аналитики. Также не вариант — удары по базам НАТО в Польше и Румынии, где стоят самолеты F-16 для Украины. Поэтому на сегодня Кремль ищет другие способы, чтобы ответить на пересечение "красных линий" действительно чувствительно, но как это будет — точно не ясно, говорится в статье.

"Был перелив ядерных угроз. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", — сказал один из анонимных собеседников.

Удары по РФ и ответ Путина и ответ Путина

Среди возможных ответов Путина, например, атаки на корабли в Красном море, которые осуществляют прокси Ирана йеменские хуситы. Еще один вариант "эскалации" — закрытие посольства Великобритании в Москве. Кроме того, он может начать диверсионные операции против военных целей и инфраструктуры стран Запада. Также собеседники WP отметили, что РФ применит ядерное оружие в случае, если российский лидер действительно увидит угрозу для своего режима. С другой стороны, ядерный ответ могут притормозить до президентских выборов в США. Тогда ядерные угрозы напугают американцев, они выберут республиканца Дональда Трампа и ситуация для Украины существенно ухудшится, объяснили возможные планы Путина в статье WP.

Пока глава Кремля ищет ответ, стали заметны колебания Запада относительно отмены запрета на дальнобойные удары Украины по территории РФ, резюмировали аналитики.

"Растет ожидание, что если разрешение будет предоставлено, то оно будет "очень ограниченным", — написало издание WP.

Отметим, в конце августа, после очередного массированного обстрела ВС РФ 26 августа, западные партнеры Украины начали говорить о разрешении на удары ракетами Strom Shadow и ATACMS. Великобритания одной из первых высказалась относительно такого разрешения. В то же время чиновники из стран-партнеров ожидают решения США: Белый дом почти месяц колеблется относительно положительного ответа.

Напоминаем, 22 сентября спутниковые фото показали гигантскую воронку на полигоне, на котором россияне пытались испытать ракету "Сармат". В то же время в сети опубликовали фото второго склада под Торопцом в 500 км от Украины, куда наведались дальнобойные средства поражения.