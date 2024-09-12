AMRAAM поможет: почему нет простого ответа на планирующие бомбы РФ, — Defense One

В случае оснащения украинских истребителей ракетами класса "воздух-воздух", такими как AIM-120, российские бомбардировщики попадут под удар еще до сбрасывания КАБов.

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В условиях продолжающихся боевых действий на востоке Украины, российские самолеты регулярно сбрасывают планирующие бомбы, которые наносят серьезный урон инфраструктуре и позициям украинских сил. Однако предложение Киева использовать американские ракеты для борьбы с этой угрозой сталкивается с рядом сложностей. О том какое вооружение может решить данную проблему выясняли обозреватели Defense One.

В материале говорится, что российские планирующие бомбы представляют собой недорогое, но мощное оружие. По данным украинского президента Владимира Зеленского, Россия сбрасывает до 3 500 таких бомб ежемесячно, что значительно усложняет ведения оборону страны.

В ответ на эти атаки Украина неоднократно обращалась к США с просьбой предоставить армейские тактические ракетные системы ATACMS для ударов по российским аэродромам, где базируются носители данных авиабомб. Однако официальные лица США не спешат с решением. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби 4 сентября заявил, что передача ATACMS не принесет желаемого результата, так как российская авиация была перебазирована за пределы радиуса действия этих ракет.

Некоторые эксперты, отметили обозреватели, также поддерживают эту позицию. Представитель одной из стран-членов НАТО подчеркнул, что пока не ясно, какое оружие эффективно против планирующих бомб, но возможно — это усиление беспилотных атак. Об этом намекнул и глава Пентагона Ллойд Остин, отметив эффективность украинских атак с применением БПЛА.

Дебаты о ракетах

Многие аналитики скептически оценивают возможность эффективного использования западных ракет для борьбы с российскими аэродромами. Джон Хон из аналитического центра RAND считает, что количество западных ракет на вооружении Украины ограничено, а Россия, рассредоточив свою авиацию, минимизировала риски потерь. Кроме того, ремонт взлетно-посадочных полос может быть выполнен в течение короткого времени.

Альтернативным решением может стать предоставление Украине большего количества современных ракет "воздух-воздух" AMRAAM, таких как AIM-120D, которые способны сбивать российские самолеты до сброса бомб. Скорее всего, это будут AIM-120-C8 с дальностью до 120 км, которые обозначаются как "экспортный" вариант, а не AIM-120D с дальностью 180 км, предназначенные для внутреннего использования.

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И хотя поставка этих ракет также займет от трех до пяти лет, главное то, что их передача сопряжена с рядом проблем, включая политические риски и возможную нехватку вооружений у США на случай конфликта с другими противниками, такими как Китай.

Таким образом текущие дебаты показывают, что ни одно решение не является простым, и борьба за контроль над воздушным пространством продолжает оставаться ключевым элементом конфликта.

Напомним, в последнее время в сети обговаривается тема разрешения США на удары американским дальнобойным вооружением по территории РФ. Ожидалось, что окончательно решение по этому вопросу должен был озвучить госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября.