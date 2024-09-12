AMRAAM допоможе: чому немає простої відповіді на плануючі бомби РФ, — Defense One

У разі оснащення українських винищувачів ракетами класу "повітря-повітря", такими як AIM-120, російські бомбардувальники потраплять під удар ще до скидання КАБів.

Related video

В умовах тривалих бойових дій на сході України російські літаки регулярно скидають плануючі бомби, які завдають серйозної шкоди інфраструктурі та позиціям українських сил. Однак пропозиція Києва використовувати американські ракети для боротьби з цією загрозою стикається з низкою складнощів. Про те, яке озброєння може розв'язати цю проблему, з'ясовували оглядачі Defense One.

У матеріалі йдеться про те, що російські бомби-планувальники являють собою недорогу, але потужну зброю. За даними українського президента Володимира Зеленського, Росія скидає до 3 500 таких бомб щомісяця, що значно ускладнює ведення оборони країни.

У відповідь на ці атаки Україна неодноразово зверталася до США з проханням надати армійські тактичні ракетні системи ATACMS для ударів по російських аеродромах, де базуються носії цих авіабомб. Однак офіційні особи США не поспішають із рішенням. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі 4 вересня заявив, що передання ATACMS не дасть бажаного результату, оскільки російська авіація була перебазована за межі радіуса дії цих ракет.

Деякі експерти, зазначили оглядачі, також підтримують цю позицію. Представник однієї з країн-членів НАТО наголосив, що поки що не зрозуміло, яка зброя є ефективною проти плануючих бомб, але можливо — це посилення безпілотних атак. Про це натякнув і голова Пентагону Ллойд Остін, відзначивши ефективність українських атак із застосуванням БПЛА.

Дебати про ракети

Багато аналітиків скептично оцінюють можливість ефективного використання західних ракет для боротьби з російськими аеродромами. Джон Хон з аналітичного центру RAND вважає, що кількість західних ракет на озброєнні України обмежена, а Росія, розосередивши свою авіацію, мінімізувала ризики втрат. Крім того, ремонт злітно-посадкових смуг може бути виконаний протягом короткого часу.

Альтернативним рішенням може стати надання Україні більшої кількості сучасних ракет "повітря-повітря" AMRAAM, таких як AIM-120D, які здатні збивати російські літаки до скидання бомб. Найімовірніше, це будуть AIM-120-C8 з дальністю до 120 км, які позначаються як "експортний" варіант, а не AIM-120D з дальністю 180 км, призначені для внутрішнього використання.

Важливо

"Можуть знищувати цілі за 160 км": авіаексперт про глибину захисту F-16 та їхню протидію КАБам

І хоча постачання цих ракет також триватиме від трьох до п'яти років, головне те, що їхнє передання пов'язане з низкою проблем, включно з політичними ризиками та можливою нестачею озброєнь у США на випадок конфлікту з іншими супротивниками, такими як Китай.

Таким чином поточні дебати показують, що жодне рішення не є простим, і боротьба за контроль над повітряним простором продовжує залишатися ключовим елементом конфлікту.

Нагадаємо, останнім часом у мережі обговорюється тема дозволу США на удари американським далекобійним озброєнням по території РФ. Очікувалося, що остаточно рішення з цього питання мав озвучити держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня.