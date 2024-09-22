Переляк Путіна і "червоні лінії": у РФ шукають цілі для відповіді на далекобійні ракети, — WP

Кремль може очікувати виборів у США, щоб посилити загрозу ядерної війни і допомогти перемозі Дональда Трампа, пояснили аналітики західного видання. З іншого боку, є серйозні сумніви у застосуванні ядерної зброї, бо росіяни бачать вагання країн Заходу.

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Російська влада намагається відшукати найдошкульніший спосіб, щоб відповісти Заходу через начебто перетин "червоних ліній". З одного боку, у Кремлі бачать вагання щодо скасування заборони бити по території РФ західними ракетами. З іншого, ядерних погроз було так багато, що потрібно показати якусь ескалацію. Про можливі відповіді РФ та про використання виборів в США ідеться у статті видання The Washington Post.

Аналітики видання зібрали низку коментарів від російських політологів, неназваних джерел та західних експертів щодо "червоних ліній" президента РФ Володимира Путіна і ймовірного скасування заборони на удари ракетами Storm Shadow чи ATACMS. Серед іншого, вони зауважили, що очільник Кремля бачить зміни у діях Заходу, який готовий ігнорувати проведені ним лінії і не піддаватись на велику кількість порожніх ядерних погроз. Така ситуація не подобається росіянам, і вони вимагають реальної дошкульної відповіді.

"Ця тенденція [скасування заборони — Ред.] його [Путіна] лякає, особливо якщо це призведе до збільшення ракетних ударів усередині Росії. Для Путіна це якісний зсув, який виводить ситуацію на новий рівень і за яким може послідувати подальше розширення", — навели журналісти слова політичної консультантки з Франції Тетяни Станової.

Про ядерний удар не ідеться, скільки Путін остерігається застосування цієї зброї, крім того, це не сподобається його партнерам на Півдні (Китаю, Індії), пояснили аналітики. Також не варіант — удари по базах НАТО в Польщі та Румунії, де стоять літаки F-16 для України. Тому на сьогодні Кремль шукає інші способи, щоб відповісти на перетин "червоних ліній" дійсно дошкульно, але як це буде — точно не ясно, ідеться у статті.

"Був перелив ядерних загроз. До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають", — сказав один з анонімних співрозмовників.

Удари по РФ та відповідь Путіна

Серед можливих відповідей Путіна, наприклад, атаки на кораблі у Червоному морі, які здійснюють проксі Ірану єменські хусити. Ще один варіант "ескалації" — закриття посольства Великої Британії у Москві. Крім того, він може почати диверсійні операції проти військових цілей та інфраструктури країн Заходу. Також співрозмовники WP наголосили, що РФ застосує ядерну зброю у випадку, якщо російський лідер дійсно побачить загрозу для свого режиму. З іншого боку, ядерна відповідь можуть пригальмувати до президентських виборів в США. Тоді ядерні погрози налякають американців, вони оберуть республіканця Дональда Трампа і ситуація для України суттєво погіршиться, пояснили можливі плани Путіна у статті WP.

Поки очільник Кремля шукає відповідь, стали помітними вагання Заходу щодо скасування заборони на далекобійні удари України по території РФ, резюмували аналітики.

"Зростає очікування, що якщо дозвіл буде надано, то він буде "дуже обмеженим", — написало видання WP.

Зазначимо, наприкінці серпня, після чергового масованого обстрілу ЗС РФ 26 серпня, західні партнери України почали говорити про дозвіл на удари ракетами Strom Shadow та ATACMS. Велика Британія однією з перших висловилась щодо такого дозволу. Водночас урядовці з країн-партнерів очікують на рішення США: Білий дім майже місяць вагається щодо позитивної відповіді.

Нагадуємо, 22 вересня супутникові фото показали гігантську вирву на полігоні, на якому росіяни намагались випробувати ракету "Сармат". Водночас у мережі опублікували фото другого складу під Торопцем за 500 км від України, куди навідались далекобійні засоби ураження.