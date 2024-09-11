Британія дозволила бити по Росії далекобійними ракетами Storm Shadow, — The Guardian

Відправка Іраном балістичних ракет до Росії змінила стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні. Однак публічно про зняття заборони, пише видання, не оголосять.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен дав цілком однозначний натяк на те, що Білий дім збирається зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї, що постачається Заходом, по ключових військових цілях на території Росії. Причому рішення про це вже було ухвалено в приватному порядку, пише The Guardian.

Виступаючи в Києві разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, Блінкен сказав, що США "з першого дня" були готові адаптувати свою політику в міру зміни ситуації на полі бою в Україні.

"Ми продовжимо це робити", — підкреслив він.

Джерела в британському уряді повідомили, що рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії вже ухвалено, хоча, як очікують, про це не буде публічно оголошено в п'ятницю, коли Кір Стармер зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні.

Найімовірніше, було б визнано надмірно провокаційною публічну заяву про ракети великої дальності в Києві.

Ймовірно, що, як і раніше, діятимуть обмеження на використання Україною ракет, що мають дальність не менше ніж 300 км, щоб уникнути нерозважливих або непотрібних атак.

Джерела додали, що спільний візит Блінкена і Леммі до Києва не відбувся б, якби не було ухвалено позитивного рішення щодо Storm Shadow.

Передбачається, що відправка Іраном балістичних ракет до Москви змінила стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні.

Нагадаємо, за відомостями американських журналістів, Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва, щоб особисто дати дозвіл на застосування ATACMS по цілях на території РФ.

Іран поставив Росії близько 200 балістичних ракет малої дальності "Fath-360". Однак постійне представництво Ірану при ООН спростувало інформацію про передачу Росії балістичних ракет.