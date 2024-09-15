"План победы": 5 предложений, которые Зеленский может повезти для обсуждения с Джо Байденом

Президент Владимир Зеленский едет в Нью-Йорк и везет план победы в российско-украинской войне. Он анонсировал его представление президенту США Джо Байдену. Детали документа недоступны широкой общественности. О каких шагах может идти речь, выяснял Фокус.

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"От Джо Байдена зависит успешность плана — дадут нам то или не дадут, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане", — сказал еще в конце августа Зеленский. И пообещал, показать наработки во время своего сентябрьского визита в Нью-Йорк и встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

На заседание приедут около 150 глав государств и правительств, 193 страны пришлют министров или других представителей. Выступление президента США Джо Байдена запланировано на 24 сентября.

Несостоятельности ООН: Генассамблея как трибуна для произнесения речей

Украинская Формула мира, ситуация на оккупированных территориях и российские военные преступления — эти темы будут среди главных, которые Украина будет поднимать во время Генассамблеи. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул: нужно усиливать роль собрания всех членов ООН в ответе на российскую агрессию против Украины. "Ряд резолюций, включая документ о безопасности ядерных установок в Украине, принятых после Саммита мира, показывает, что Генеральная Ассамблея способна быть лидером", — привел пример он. Кроме того, делегация Украины представит обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека на оккупированных территориях, в частности, Крыма. "Это станет еще одной стратегической возможностью расширить глобальную осведомленность и подтолкнуть достижение справедливости в отношении российских зверств", — написал министр.

Владимир Зеленский: "Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия" Фото: Getty Images

Такая позиция является либо желанием в который, на самом деле, бесчисленный раз призвать ООН к действию, либо лишь громкими словами, которые, очевидно, не приведут к результатам. Ведь не секрет, что к роли ООН в российско-украинском конфликте большинство экспертов уже давно относятся скептически. Например, исследователь центра International Crisis group Ричард Гован говорит, что западные страны разочарованы, как ООН не может сдерживать Россию и Китай. "Более бедные страны жалуются, что более богатые государства не соблюдают своих обязательств в ООН по помощи развитию и финансированию борьбы с изменением климата", — говорит он в интервью изданию US News, которое цитирует "Голос Америки". Ранее Гован также заявлял: "Россияне используют ООН как фабрику дезинформации".

На заседание Генеральной Ассамблеи ООН приедут около 150 глав государств и правительств, 193 страны пришлют министров или других представителей Фото: Getty Images

В силу ООН не верит даже его генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года он сказал, что "нынешний глобальный порядок работает не для всех". "На самом деле я бы пошел дальше и сказал, что это ни для кого не работает", — добавил он.

Однако для Украины ООН — один из вероятных рычагов влияния на РФ, который рассматривается в комплексе с другими действиями.

"4+1": экономическое давление и грубая сила

Другие действия — прописаны в так называемом плане победы. После саммита по украинской Формуле мира Офис президента подготовил этот документ. Его структура и содержание остается засекреченным, однако коммуникация наружу продолжается уже несколько недель. В частности, и на страницах западных медиа. План будет предусматривать усиление психологического, политического и экономического давления, которое должно привести к неспособности вести боевые действия и окончанию войны.

Международное информационное агентство Испании EFE, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что Владимир Зеленский работает над дорожной картой по завершению войны уже этой осенью, в основе которой международное давление на РФ для достижения мира на приемлемых для Украины условиях. И при этом желание РФ не может быть учтено — она просто не будет иметь другого выхода.

План победы — это формат "4+1". Четыре пункта касаются достижения мира, пятый — необходим для развития в послевоенный период.

Из публичных заявлений можно сделать вывод, что первый пункт — силы.

Часть его — Курская операция. Сейчас, по словам президента, Вооруженные силы Украины контролируют около 1300 квадратных километров территории РФ — Суджанский и Кореневский районы. И это за месяц с начала операции. Не исключено, что по примеру Курской может Брянская, Белгородская или другая подобная. Изначально расчет был на то, что РФ начнет не захватывать украинские территории, а освобождать свои. "Россияне начали контрнаступательные действия. Важно перенести войну на территорию РФ. Все идет, но идет по нашему, украинскому плану", — заявил Зеленский на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Но главная цель — отвести в Курскую область российские войска — не достигнута. Чтобы РФ отказалась воевать, нужен какой-то мощный аргумент. Например, прорыв в Крым или блокирование значительного количества российских войск на Левобережье. Военные говорят, ситуация на фронте сейчас сложная и непредсказуемая, инициативы нет ни у ВСУ, ни у врага — все может закончиться или начаться довольно неожиданно.

Однако в любом случае решение о дальнейших действиях должно быть принято как можно быстрее. Далее, вероятно, речь идет об обмене оккупированными территориями.

Второй пункт — стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. То есть поддержка западных партнеров на том уровне, чтобы Россия понимала, нанести вред Украина может далеко за пределами границ. А для этого нужно снять эмбарго на использование дальнобойных ракет.

Третий — дипломатическое давление. Несмотря на предостережения относительно ООН — организация один из компонентов этого давления.

Четвертый пункт — экономические санкции.

По приблизительным подсчетам ежегодно РФ тратит на войну до 200-300 млрд долларов. Россия уже истощена и не может воевать на уровне 2022-2023 годов. И ее надо и в дальнейшем лишить ресурсов. А это значит, что Россия не должна свободно продавать нефть, газ или строить инфраструктурные объекты за границу, а терять — столько, чтобы на войну не хватало. Причем давить должен не только цивилизованный мир, но и так называемые союзники РФ. Речь идет о том, если Китай хочет строить экономические связи с Западом, торговать с США и ЕС, то должен серьезно и предметно поговорить с Путиным. Это будет может подтолкнуть РФ к переполненному процессу.

Оптимистичный вариант — закончить войну с РФ уже осенью. Именно об этом Зеленский говорил во время недавнего Рамштайна "Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия", — сказал он.

Украина заинтересована провести второй Саммит мира до конца года Фото: president.gov.ua

Обсуждение этих пунктов является подготовкой ко второму Саммиту мира. Украина заинтересована провести его до конца года, вероятно, в одной из стран Глобального Юга. На него могут пригласить российских представителей. "Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров становится понятно, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом в документе — который может быть или нет, под названием "план победы" — представить на саммите", — пишет EFE.

"Во-первых, нужно, чтобы этот план максимально соответствовал Формуле мира, чтобы не было разночтений, чтобы не подорвать основной документ, который Украина представляет миру, — говорит Фокусу эксперт-международник и кандидат политических наук Станислав Желиховский. — То есть надеемся, что план, о котором мы так мало знаем, будет расширять и конкретизировать, как именно надо воплощать положения формулы. Во-вторых, этот план должен быть максимально одобрен нашими западными партнерами, чтобы ресурсов хватало на помощь Украине, чтобы ВСУ были способны переломить ситуацию на поле боя. В то же время Россия должна понимать цену, которую она вынуждена будет заплатить в случае отказа".

Актуальность для США: Украина как составляющая американских выборов

На Банковой провозглашают: выполнение этого плана напрямую будет зависеть от международных партнеров, в частности, США. Именно поэтому так важно проговорить план не только с Байденом, но и кандидатами от демократов и республиканцев — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сейчас избирательный процесс на финишной прямой оба они вспоминали войну в Украине.

Выступление президента США Джо Байдена в ООН запланировано на 24 сентября Фото: Getty Images

Тема войны и мира в Украине сейчас актуальна для Вашингтона. Еще весной, когда принимался закон о 60 миллиардах помощи, Байдена обязали представить стратегию победы Украины. В начале недели стало известно, что Белый Дом направил секретный доклад о своей стратегии по войне в Украине Конгрессу. Он, как ожидают в Киеве, должен был бы предлагать план помощи от США выиграть войну.

Стратегию Байден обещал еще в июне. Но она не поступила в Конгресс вовремя. Тогда отдельные конгрессмены заявили, что разочарованы, поэтому рассмотрят вопрос о блокировании дальнейшего финансирования Украины, потому что невозможно "помогать вслепую". "Президент Байден и вице-президент Камала Харрис должны показать стратегию не только нам, но и американскому народу, и их пренебрежение говорит о том, что они не имеют его или боятся им поделиться", — отметил главный республиканец в Комитете по иностранным делам Сената Джим Риш в конце августа 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил: нужно усиливать роль собрания всех членов ООН в ответе на российскую агрессию против Украины Фото: Getty Images

Напомним, Украина имеет двухпалатную поддержку в Конгрессе. Но некоторые республиканцы критикуют администрацию Джозефа Байдена за ограничение использования американского оборудования, в частности, дальнобойных ракет, которые могли бы наносить ущерб глубоко в РФ.

Россия ищет союзников и не собирается сдаваться

"Надо понимать фактор самой России. Если она будет строить свою альтернативную архитектуру завершения войны, то это не будет способствовать урегулированию конфликта, стороны остаются на своих позициях", — продолжает Станислав Желиховский.

Он напоминает: РФ имеет значительное влияние на страны Глобального Юга, в частности, Китай.

"Китай продолжает продвигать свой мирный план, который отличается от украинского. Китай, а также Бразилия, выступает за заморозку войны, что в интересах РФ. И в этом контексте будет важна вероятная встреча между Зеленским и Си Цзиньпином в октябре. И это будет очередная попытка убедить Пекин поддержать Украину. Иначе Китай продолжит диктовать свою волю. И такая политика создает биполярность как в урегулировании войны, так и вообще в отношении постконфликтного существования мира. Раскол мира будет иметь последствия. Поэтому важно подходить комплексно, подключая к мирному плану страны, которые или колеблются, или принимают видение Москвы".

Международное право на стороне Украины: Украина не агрессор, а жертва Фото: Getty Images

В то же время эксперт напоминает, Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир, законный. Международное право на стороне Украины: Украина не агрессор, а жертва, она не хочет захватывать территории РФ, а может только оперировать, чтобы иметь возможность переломить ситуацию в свою пользу.

Важны и санкции. РФ все-таки страдает от них. И санкции надо продолжать, о чем говорится в "плане победы". Они могут стимулировать Россию сесть за стол переговоров. Но это может произойти благодаря решимости наших партнеров.

Насколько РФ готова прислушиваться к Украине и ее международным партнерам — вопрос. Для этого Украине надо иметь усиленные переговорные позиции, усиливать военную компоненту. "И я бы не говорил о временных позициях, когда мир может наступить — осень уже на дворе. Россия также заручается поддержкой, в частности, Китая, усиливая свою переговорную позицию. Поэтому санкции надо накладывать не только на Россию, но и на Китай, который активно помогает Москве", — заключает Желиховский. И таких помощников у РФ немало, и она их пытается увеличить.