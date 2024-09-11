Курс на Восток: как шейхи и принцы Ближнего Востока могут помочь Украине выиграть войну

Страны Ближнего Востока и вообще Глобального Юга могут стать посредниками в решении войны в Украине. Об этом говорят как украинские топ-чиновники, так и эксперты. При этом такие страны как Саудовская Аравия, Катар или Ливан интересует не столько прекращение войны в Европе, сколько продовольственная и экономическая стабильность, которую нарушает РФ. Фокус разбирался в особенностях украинского "похода на Восток".

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Украина ищет партнеров не только на Западе, но и на Востоке, в частности, Ближнем. Среди стран, которые тем или иным образом уже вовлечены в различные переговорные процессы: Турция, Саудовская Аравия, Катар. И, вероятно, каждая из них, как и Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), могут продолжать строить гуманитарные и экономические связи. С политическими гораздо сложнее — они обусловлены не только особенностями Востока и вообще Глобального Юга, но и РФ, которая выстраивает свои цепи влияния.

Несмотря на преграды, ориентация на Восток на уровне Украины заметна. Не так давно Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел сменил его первый заместитель Андрей Сибига. За время министерства Кулебу, который до назначения в 2019-м в Кабмин работал в представительствах Украины при Совете Европы, со временем фактически отстранили от европейского и евроатлантического вектора — этим занималась вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, и лично глава офиса Андрей Ермак оставил главе МИД африканское направление. Очевидно, Кулебе такая ситуация была не по душе. В отличие от Сибиги. Тот из-за своего иного дипломатического опыта — Сибига с 2016 по 2021 год был послом Украины в Турции — может лучше ориентироваться на страны Глобального Юга. В частности, западные издания, в частности Washington Post, вспоминают работу Сибиги в Анкаре. Издание отмечает, во времена Сибиги Украина получила от Турции беспилотники "байрактары", а также подписала соглашение о свободной торговле. "Вероятно, этот опыт воспринимается как преимущество из-за важной роли, которую Турция играет в войне", — отмечают журналисты.

Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел сменил его первый заместитель Андрей Сибига Фото: Getty Images

А особенно, что в Офисе президента есть замысел: как можно глубже налаживать партнерство с Глобальным Югом, в частности, провести второй Саммит мира в одной из его стран. Переговоры, кроме Индии, уже ведутся с уже упомянутыми Саудовской Аравией, Катаром, Турцией.

"Украина в последнее время существенно сместила вектор в направлении Ближнего Востока. Владимира Зеленского пригласили на саммит Лиги арабских государств, а в Саудовской Аравии состоялась встреча по украинской "формуле мира". Также в Украину впервые со времен установления дипломатических отношений приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. С Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром продолжается диалог по возвращению детей из оккупации и РФ, а также военнопленных", — говорит Фокусу главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

В поисках баланса: как война изменила отношение к Украине

Ближний Восток для Украины и раньше считался важным регионом, но тогда, когда речь шла о поставках оружия или зерна. Политические отношения всегда оставались вне контекста.

"Во-первых, была большая недооценка со стороны Украины. В истории были периоды, особенно при Викторе Януковиче, когда говорили об экономизации внешней политики, наблюдался полный отказ от субъектности. Мы были страной, неспособной сформировать свое видение этого региона. И ответ такой был. Во-вторых, не всегда интересы Украины совпадали с интересами стран Ближнего Востока. Часть стран — империалисты наоборот, рассматривая Запад как вызов, противоречащий позиции Украины", — говорит Фокусу заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

И, возможно, ситуация такой бы и оставалась, если бы не 24 февраля 2022 года. Тогда Украине пришлось искать внешнеполитических союзников, в частности, и на Ближнем Востоке. Но диалог и сейчас можно назвать фрагментарным: в центре внимания преимущественно экономические вопросы — возобновление поставок зерна и муки, и гуманитарные — помощь с источниками энергии, возвращением граждан, которых РФ захватила во время полномасштабного вторжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пожимумает руку премьер-министру — министру иностранных дел Государства Катар шейху Мохаммеду бин Абдулрахману бин Джассиму Аль Тани во время встречи в Доме Правительства Украины Фото: Getty Images

Однако есть примеры более глубокой поддержки. Сергей Данилов в качестве примера вспоминает Катар — страну, которая в этой войне больше других поддерживает Украину. Вскоре после того, как Путин объявил "специальную военную операцию" против Украины, Катар, а также Кувейт позиционировались как две страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которые, по крайней мере риторически, больше всего поддерживали Киев. Эти страны — единственные монархии Залива, которые голосуют за осуждение нарушений прав человека в Крыму и поддерживают Украину в вопросе репараций. Все остальные четыре страны (Бахрейн, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) воздерживаются.

И эта позиция, говорит Данилов, соответствует актуальному опыту страны, которая подвергалась различным формам давления и агрессии со стороны более крупных соседей. Кувейт пострадал от иракского вторжения в 1990 году, а Катар подвергся блокаде под руководством Саудовской Аравии в 2017 году.

При этом Катар воздерживается от поддержки западных санкций в отношении РФ. Одна из причин — Катарский инвестиционный фонд вложился в российский нефтяной гигант "Роснефть". И несмотря на потери Катар не выводит свои инвестиции из российской экономики.

Как и другие страны Персидского залива заинтересован в том, чтобы не вызвать чрезмерной вражды ни с Западом, ни с Россией, именно поэтому пытается балансировать между РФ и странами Запада.

Россия не способна все контролировать

Эксперты говорят, что Украина может рассчитывать на многоуровневый диалог со странами Ближнего Востока. Но готовность к экономическому, а особенно политическому диалогу с Украиной будет определяться уровнем их зависимости от РФ и стран Запада. Часть стран два года успешно дистанцируются от конфликта в Европе, чтобы не наносить вред себе, другие — видят свою роль в повышении политического веса, предлагая свои услуги посредника, балансируя между региональными и глобальными силами.

"Когда мы говорим о политическом уровне сотрудничества между Украиной и странами Ближнего Востока, то там все воспринимается из-за событий в Газе, то как Украина ведет себя в отношении этой войны. И здесь был важный шаг, когда перед началом первого саммита мира Украина пригласила Израиль и Палестину. Это было положительно воспринято на Ближнем Востоке. Мы даже говорили, что главным слушателем этого предложения были не эти две страны, а Саудовская Аравия. Эта страна не собиралась присылать до того своего представителя на Саммит мира. Но после заявления ситуация изменилась. Второй человек в стране — министр иностранных дел Фейсал бин Фархан Аль Сауд приехал. Это демонстрация, что Украину рассматривают как страну, которая не дала РФ развернуться на полную, и готовы говорить с двумя странами", — отмечает аналитик Иван Ус.

Напомним, во время саммита в Швейцарии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что его страна использует "хорошие отношения с обеими сторонами".

На саммите был и представитель Катара — премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Он также говорил о пути переговоров и достижения мира, который должен быть "длительным и справедливым".

"У Катара свой счет с РФ. Катар — основной газовый конкурент РФ. В 2012 году у страны был проект строительства газопровода из Катара в Европу, который поддерживали все страны, кроме одной — Сирии по просьбе Москвы. И Катар это хорошо помнит. Конечно, речь не идет о конфликте с РФ, но есть предостережения, несмотря на экономические отношения. Если Саудовская Аравия и ОАЭ не подписывали финальное решение саммита мира, то Катар подписал. И это важный сигнал", — говорит главный консультант Центра внешнеполитических исследований Ус.

Поэтому эксперты отмечают: Украина не может получить полную благосклонность даже одной из стран Ближнего Востока, но может использовать споры в их внешнеполитических отношениях. Например, большинство стран не согласны с россиянами относительно будущего Сирии и так или иначе поддерживают сирийскую оппозицию. Отдельные страны заинтересованы в создании геополитического противовеса РФ в ближневосточном регионе.

Впервые со времен установления дипломатических отношений в Украину приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд Фото: Getty Images

"Есть также фактор Судана, о котором мало говорят, — вспоминает Ус. — Украина так или иначе присутствует там. Правда, по Судану существует конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ. И Украина выступила практически на стороне Саудовской Аравии. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава Судана, в начале вторжения продал Украине вооружение, когда многие страны не хотели продавать. И он пошел на этот шаг из-за РФ, которая захотела сместить его с помощью "Вагнера" и своих прокси в регионе. И это противодействие, безусловно, интересует Саудовскую Аравию, которая выступала союзником Бурхана в войне в Судане. И это такой себе фактор, который будет влиять, по крайней мере, на улучшение отношений Саудовской Аравии. С ОАЭ сложнее. Пусть эти страны между собой договариваются".

Турция превратилась во влиятельного регионального игрока, который использует конфликт между Россией и Западом себе на пользу Фото: Hurriyet

По мнению экспертов, Саудовская Аравия готова вступить в игру. "Только глава страны думает, если он промахнется, то для него и его страны будут большие последствия, поэтому он хочет вступить только тогда, когда будет четко понимать, что достигнет результата. Но в целом Саудовская Аравия на стороне Украины", — убежден Сергей Данилов.

К тому же, по мнению Ивана Уса, Украину также рассматривают страны региона в качестве возможного участника переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

"Много существует сравнений и параллелей, — замечает он, — и есть ощущение, что может произойти завершение войны в Украине и на Ближнем Востоке именно в одном пакете. Мир нужен Украине и странам-монархиям Ближнего Востока. Единственное, что есть деструктивный фактор в нашей войне — это РФ, а в войне на Ближнем Востоке — Иран. И есть необходимость остановить обоих. Но это сочетание Ирана и РФ необходимости противостояния с ним. Саудовская Аравия очень опасается роста влияния Ирана, и чем больше она будет думать, что у него есть связка с РФ, тем больше стремиться нормализовать отношения с Украиной".

Иными словами, страны мира могут быть объединены в противостоянии странам условной оси зла — РФ, Ирана, Северной Кореи, и искать между собой контакты, чтобы сближение между ними не происходило.

Интерес к Украине: опыт войны может оказаться важным

"Из своего опыта скажу: за два с половиной года полномасштабного вторжения я лично дал 120 интервью ведущему телеканалу ОАЭ. Al Jazeera, которая принадлежит правящей династии Аль Тани Катара, также заинтересована событиями в Украине. Не могу сказать, что в этих странах полностью на стороне Украины, нейтралитет, так сказать, сохраняют, но какие-то нотки симпатии наблюдаю", — говорит Иван Ус. И это в противовес другим арабским медиа, которые допускают в эфиры пророссийские нарративы.

Заинтересованность Украиной была и до полномасштабного вторжения. Все помнят туристический бум в Карпатах, когда появились даже таблички на арабском языке, а еще интерес к сотрудничеству в самолетостроении — ранее ГП "Антонов" подписало соглашение о сотрудничестве по строительству самолетов с Саудовской Аравией.

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Украина имеет возможности для развития экономических отношений с арабскими странами в области нефтедобычи, энергетики, туризма и гуманитарной сфере. В частности, страны Ближнего Востока оценивают удачное географическое расположение Украины как страны Черноморского бассейна: украинские порты могут быть транзитной точкой для многих товаров, которые импортируются или экспортируются с Ближнего Востока.

"Еще интересный нюанс: страны Залива, прежде всего Саудовская Аравия, понимают, что оружие, которое предоставляет Иран России, он будет предоставлять и своим прокси, а в следовательно у Украины будет опыт противостояния ей, которой интересен странам Ближнего Востока", — говорит Ус.

Но вернемся и к Турции. На фоне российской агрессии против Украины, Турция превратилась во влиятельного регионального игрока, который использует конфликт между Россией и Западом себе на пользу. Президент Эрдоган, с одной стороны, поставляет Украине беспилотники, присоединяется к части ограничений, говорит, что Крым — территория Украины, а с другой — продолжает тесное сотрудничество с Кремлем, отказывается вводить санкции и не отменяет авиарейсы между странами.

"Турция еще в игре, — говорит Данилов, — Конечно, мы не можем закрывать глаза на ее антизападный дрейф, но есть надежда, что турецкое руководство сможет отделять свое представление о Западе от отношений с Украиной". Речь идет о развитии в военно-промышленном комплексе и роли в обменах пленными. Последний вопрос, к слову, в контексте отношений со странами Ближнего Востока приобретает все более политический, а не гуманитарный оттенок.