Чтобы закончить войну: Зеленский заявил, что Украина признает Израиль и Палестину (видео)

По словам главы государства, Украина сделает все необходимое, чтобы гражданское население в Газе не страдало, а конфликт на Ближнем Востоке прекратился.

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что Киев признает и Израиль и Палестину, и сделает все необходимое, чтобы конфликт на Ближнем Востоке прекратился. Видео выступления украинского лидера 2 июня опубликовал Офис Президента.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в секторе Газа глава государства призвал к объективной оценке Украины, которая уважает международное право и устав ООН.

"Украина сказала, что если террористы из ХАМАСа, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля, атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться", — ответил Зеленский.

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По его словам, в сложившейся ситуации, когда войска Израиля вошли в Газу и начался гуманитарный кризис, Украина выразила готовность помогать палестинцам гуманитарно. В этом контексте украинский президент подчеркнул, что "Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину", и готова сделать все чтобы война прекратилась, а гражданское население не страдало.

Владимир Зеленский о признании Палестины (смотреть с 19:16)

Напомним, в октябре 2023 года террористы группировки ХАМАС напали на несколько населенных пунктов в Израиле, в результате чего только убитыми, по данным Израиля, оказались около 1200 человек.