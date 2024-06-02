Щоб закінчити війну: Зеленський заявив, що Україна визнає Ізраїль і Палестину (відео)

За словами глави держави, Україна зробить усе необхідне, щоб цивільне населення в Газі не страждало, а конфлікт на Близькому Сході припинився.

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Президент України Володимир Зеленський на полях азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що Київ визнає і Ізраїль, і Палестину, та зробить усе необхідне, щоб конфлікт на Близькому Сході припинився. Відео виступу українського лідера 2 червня опублікував Офіс Президента.

Відповідаючи на запитання журналіста про ситуацію в секторі Газа, глава держави закликав до об'єктивної оцінки України, яка поважає міжнародне право і статут ООН.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАСу, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", — відповів Зеленський.

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За його словами, у ситуації, що склалася, коли війська Ізраїлю увійшли в Газу і почалася гуманітарна криза, Україна висловила готовність допомагати палестинцям гуманітарно. У цьому контексті український президент підкреслив, що "Україна визнає дві держави — і Ізраїль, і Палестину", і готова зробити все, щоб війна припинилася, а цивільне населення не страждало.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року терористи угруповання ХАМАС напали на кілька населених пунктів в Ізраїлі, унаслідок чого тільки вбитими, за даними Ізраїлю, виявилися приблизно 1200 осіб.