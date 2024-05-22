Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали незалежність Палестини: з'явилася реакція Ізраїлю
Норвезький прем'єр-міністр переконаний, що це рішення допоможе досягти миру на Близькому Сході. Адже тоді Палестинську державу можна буде притягнути до відповідальності.
Норвегія визнала незалежність Палестини. Аналогічні рішення оголосили в Ірландії та Іспанії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що це допоможе встановити мир на Близькому Сході. Рішення набуде чинності 28 травня. Про це пише NRK
Норвезький прем'єр-міністр обґрунтовує рішення тим, що становлення Палестинської держави необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.
"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розвиток Палестинської держави і зможемо притягнути її до відповідальності", — заявив Стере.
Хоча ХАМАС наразі керує сектором Гази, норвезький уряд не бажає підтримувати його в палестинській державі.
"Визнання держави не означає дати зелене світло всій політиці, яку проводить держава. Ми не будемо надавати підтримку державі, яка діє силою", — каже Стере. Згідно з сьогоднішнім оголошенням, представництво Палестини в Осло буде перетворено на посольство.
Глава уряду Іспанії Педро Санчес також оголосив, що Іспанія визнає Палестинську державу 28 травня. Він зробив це в Конгресі депутатів, де, мабуть, також говорив про війну в Україні та операцію Ізраїлю в Газі.
Він заявив, що "настав час перейти від слів до справи", і запевнив, що Іспанія визнає незалежність Палестинської держави заради "миру, злагоди і справедливості", повідомляє іспанське видання El Pais.
Санчес заперечує, що рішення ухвалено проти Ізраїлю, євреїв або на користь ХАМАС.
У Дубліні прем'єр-міністр Саймон Гарріс офіційно оголосив, що Ірландія визнає Державу Палестина.
Реакція Ізраїлю на визнання Палестини
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розпорядився відкликати посла Ізраїлю в Ірландії в середу вранці, пославшись на рішення Дубліна визнати палестинську державу. Аналогічних заходів було вжито проти Норвегії та Іспанії. Рішення набуде чинності в середині наступного тижня.
"Сьогодні я посилаю чіткий сигнал, Ізраїль не буде ігнорувати тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку", — заявив Кац, попередивши, що "необачні рішення" країн матимуть "інші важкі наслідки", не вдаючись у подробиці. Він заявив, що три держави зробили неправильний крок і образили пам'ять жертв теракту 7 жовтня. А також ухвалені рішення заважають поверненню 128 заручників, які все ще перебувають у полоні в ХАМАС.
Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, лідер вкрай правої партії "Релігійний сіонізм", заявив, що нове єврейське поселення має бути створене в кожній країні, яка визнає палестинську державу. Він також закликав прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху санкціонувати будівництво 10 000 будинків для нових поселенців у відповідь на це оголошення.
Президент Палестини Махмуд Аббас привітав рішення глав Ірландії, Іспанії та Норвегії, заявивши, що це рішення закріпить "право палестинського народу на самовизначення".
Нагадаємо, 1947 року резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 із 193 країн-членів ООН, зокрема Україна. Серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Швеція. Жодна з країн "Великої сімки" (G7) незалежність Палестини не визнала.
10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з визнанням права Палестини на членство в ООН. Ще у квітні США накладали вето на це рішення .