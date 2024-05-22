Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали незалежність Палестини: з'явилася реакція Ізраїлю

Норвезький прем'єр-міністр переконаний, що це рішення допоможе досягти миру на Близькому Сході. Адже тоді Палестинську державу можна буде притягнути до відповідальності.

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Норвегія визнала незалежність Палестини. Аналогічні рішення оголосили в Ірландії та Іспанії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що це допоможе встановити мир на Близькому Сході. Рішення набуде чинності 28 травня. Про це пише NRK

Норвезький прем'єр-міністр обґрунтовує рішення тим, що становлення Палестинської держави необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми можемо сильніше заохочувати інші країни підтримувати розвиток Палестинської держави і зможемо притягнути її до відповідальності", — заявив Стере.

Хоча ХАМАС наразі керує сектором Гази, норвезький уряд не бажає підтримувати його в палестинській державі.

ХАМАС атакує Ізраїль 7 жовтня 2023 року Фото: Getty

"Визнання держави не означає дати зелене світло всій політиці, яку проводить держава. Ми не будемо надавати підтримку державі, яка діє силою", — каже Стере. Згідно з сьогоднішнім оголошенням, представництво Палестини в Осло буде перетворено на посольство.

Глава уряду Іспанії Педро Санчес також оголосив, що Іспанія визнає Палестинську державу 28 травня. Він зробив це в Конгресі депутатів, де, мабуть, також говорив про війну в Україні та операцію Ізраїлю в Газі.

Він заявив, що "настав час перейти від слів до справи", і запевнив, що Іспанія визнає незалежність Палестинської держави заради "миру, злагоди і справедливості", повідомляє іспанське видання El Pais.

Санчес заперечує, що рішення ухвалено проти Ізраїлю, євреїв або на користь ХАМАС.

У Дубліні прем'єр-міністр Саймон Гарріс офіційно оголосив, що Ірландія визнає Державу Палестина.

Реакція Ізраїлю на визнання Палестини

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розпорядився відкликати посла Ізраїлю в Ірландії в середу вранці, пославшись на рішення Дубліна визнати палестинську державу. Аналогічних заходів було вжито проти Норвегії та Іспанії. Рішення набуде чинності в середині наступного тижня.

"Сьогодні я посилаю чіткий сигнал, Ізраїль не буде ігнорувати тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку", — заявив Кац, попередивши, що "необачні рішення" країн матимуть "інші важкі наслідки", не вдаючись у подробиці. Він заявив, що три держави зробили неправильний крок і образили пам'ять жертв теракту 7 жовтня. А також ухвалені рішення заважають поверненню 128 заручників, які все ще перебувають у полоні в ХАМАС.

Бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль Фото: IDF

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, лідер вкрай правої партії "Релігійний сіонізм", заявив, що нове єврейське поселення має бути створене в кожній країні, яка визнає палестинську державу. Він також закликав прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху санкціонувати будівництво 10 000 будинків для нових поселенців у відповідь на це оголошення.

Президент Палестини Махмуд Аббас привітав рішення глав Ірландії, Іспанії та Норвегії, заявивши, що це рішення закріпить "право палестинського народу на самовизначення".

Газа після обстрілів Ізраїлю Фото: Getty Images

Нагадаємо, 1947 року резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 із 193 країн-членів ООН, зокрема Україна. Серед європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Швеція. Жодна з країн "Великої сімки" (G7) незалежність Палестини не визнала.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з визнанням права Палестини на членство в ООН. Ще у квітні США накладали вето на це рішення .