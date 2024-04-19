США наклали вето на заявку Палестини стати повноправним членом ООН

США переконані, що палестинський народ може отримати державність через прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією за підтримки американців та інших партнерів.

Related video

Сполучені Штати заблокували резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка б визнала палестинську державу та надала їй повноправне членство в ООН. Про це повідомив CNN.

За словами заступника речника Державного департаменту США Веданта Пателя, наразі немає впевненості та одностайності щодо того, чи відповідають палестинці критеріям членства в ООН як держави.

"Найшвидший шлях до державності для палестинського народу лежить через прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією за підтримки США та інших партнерів, які поділяють цю мету", — сказав Патель.

CNN також повідомив, що дванадцять членів Ради Безпеки проголосували "за" резолюцію, США наклали на неї вето, а дві країни утрималися. Які саме країни утримались телеканал не уточнив.

Як відреагували палестинці та Ізраїль

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас різко розкритикував вето США, заявивши, що воно є "несправедливим, аморальним і невиправданим", а також кидає виклик волі міжнародної спільноти, яка "рішуче підтримує набуття Державою Палестина повноправного членства в ООН".

Спроби Палестини отримати визнання як повноправної держави-члена розпочалися у 2011 році. Наразі вони є державою-спостерігачем, яка не є членом ООН, і цей статус їм було надано в листопаді 2012 року.

Тоді посол Палестинських територій в ООН Ріяд Мансур назвав цей крок "історичним моментом", додавши, що він сподівається, що "Рада Безпеки підніметься до втілення глобального консенсусу щодо рішення про дві держави, прийнявши державу Палестина в повноправні члени".

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац похвалив США за те, що вони наклали вето.

"Пропозиція визнати палестинську державу, більш ніж через 6 місяців після найбільшого масового вбивства євреїв з часів Голокосту і після сексуальних злочинів та інших звірств, скоєних терористами ХАМАС, стала нагородою за тероризм", — зазначив Кац.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що "українське виживання" є важливим для Європи, а не для США. Тому він не розуміє, чому Європа надала менше коштів для захисту України, аніж американська влада.

16 квітня Радбез ООН поклав усю відповідальність за провокації на Запорізькій АЕС на Росію. Зокрема, постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що незаконне захоплення ЗАЕС Росією значно підвищує ризики для ядерної безпеки, що потенційно може призвести до аварій з тяжкими наслідками для України та за її межами.