США убеждены, что палестинский народ может получить государственность через прямые переговоры между Израилем и Палестинской администрацией при поддержке американцев и других партнеров.

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Соединенные Штаты заблокировали резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая бы признала палестинское государство и предоставила ему полноправное членство в ООН. Об этом сообщил CNN.

По словам заместителя представителя Государственного департамента США Веданта Пателя, пока нет уверенности и единодушия относительно того, соответствуют ли палестинцы критериям членства в ООН как государства.

"Самый быстрый путь к государственности для палестинского народа лежит через прямые переговоры между Израилем и Палестинской администрацией при поддержке США и других партнеров, которые разделяют эту цель", — сказал Патель.

CNN также сообщил, что двенадцать членов Совета Безопасности проголосовали "за" резолюцию, США наложили на нее вето, а две страны воздержались. Какие именно страны воздержались телеканал не уточнил.

Как отреагировали палестинцы и Израиль

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас резко раскритиковал вето США, заявив, что оно является "несправедливым, аморальным и неоправданным", а также бросает вызов воле международного сообщества, которое "решительно поддерживает обретение Государством Палестина полноправного членства в ООН".

Попытки Палестины получить признание в качестве полноправного государства-члена начались в 2011 году. Сейчас они являются государством-наблюдателем, не являющимся членом ООН, и этот статус им был предоставлен в ноябре 2012 года.

Тогда посол Палестинских территорий в ООН Рияд Мансур назвал этот шаг "историческим моментом", добавив, что он надеется, что "Совет Безопасности поднимется до воплощения глобального консенсуса относительно решения о двух государствах, приняв государство Палестина в полноправные члены".

В то же время министр иностранных дел Израиля Израиль Кац похвалил США за то, что они наложили вето.

"Предложение признать палестинское государство, более чем через 6 месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других зверств, совершенных террористами ХАМАС, стало наградой за терроризм", — отметил Кац.

Напомним, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "украинское выживание" является важным для Европы, а не для США. Поэтому он не понимает, почему Европа предоставила меньше средств для защиты Украины, чем американские власти.

16 апреля Совбез ООН возложил всю ответственность за провокации на Запорожской АЭС на Россию. В частности, постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис отметил, что незаконный захват ЗАЭС Россией значительно повышает риски для ядерной безопасности, что потенциально может привести к авариям с тяжелыми последствиями для Украины и за ее пределами.