Украина получит от Саудовской Аравии помощь в размере 400 миллионов долларов

В ходе встречи, по словам главы ОП Андрея Ермака, были подписаны два документа о предоставлении Киеву помощи: $100 млн в виде "гуманитарки" и нефтепродуктов на $300 млн.

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В Офисе президента Украины отчитались о успешном визите в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии, принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Украина получит реальную помощь от Саудовской Аравии на 400 миллионов долларов. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак 26 февраля 2023 года.

Руководитель ОП отметил, что в рамках визита были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов: 100 миллионов гуманитарной помощи и нефтепродуктов на 300 миллионов долларов.

[ + – ] Встреча Владимира Зеленского и принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда Фото: Офис президента

"Речь идет о совместной программе сотрудничества с Центром гуманитарной помощи Короля Салмана и Меморандума о взаимопонимании с Саудовским фондом развития", — отметил глава Офиса президента.

Он напомнил, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине несколько дней назад и поблагодарил за этот важный шаг.

Ермак также лично поблагодарил принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда за взаимопонимание и за визит в Киев.

[ + – ] Встреча Андрея Ермака и принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда Фото: Офис президента

После встречи с Андреем Ермаком принц встретился с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

Отметим, что это был первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину со времени установления дипломатических отношений между этими странами, это произошло еще 14 апреля 1993 года.

"Хочу напомнить, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь идет об иранских БПЛА, которые совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Начиная с прошлого года, эти же иранские БПЛА оказались у российских террористов и осуществляют атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому опыт борьбы с террористами у нас также общий", — напомнил Ермак.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был посредником между РФ и Украиной в переговорах по поводу освобождения иностранных граждан, которые сражались на стороне Украины. Это пять граждан Великобритании, двое граждан США, один марокканец, один гражданин Швеции и один хорват. Все они содержались на территории так называемых ДНР и ЛНР, и их даже грозились казнить местные оккупационные власти.