Україна отримає від Саудівської Аравії допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів

У процесі зустрічі, за словами голови ОП Андрія Єрмака, було підписано два документи про надання Києву допомоги: $100 млн у вигляді "гуманітарки" та нафтопродуктів на $300 млн.

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В Офісі президента України прозвітували про успішний візит до Києва міністра закордонних справ Саудівської Аравії, принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда. Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії на 400 мільйонів доларів. Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак 26 лютого 2023 року.

Керівник ОП зазначив, що в межах візиту було підписано два документи, які формалізували надання Україні пакету допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів: 100 мільйонів гуманітарної допомоги та нафтопродуктів на 300 мільйонів доларів.

[ + – ] Зустріч Володимира Зеленського та принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда Фото: Офис президента

"Йдеться про спільну програму співпраці з Центром гуманітарної допомоги Короля Салмана та Меморандуму про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку", — зазначив глава Офісу президента.

Він нагадав, що Саудівська Аравія підтримала резолюцію ООН із приводу стійкого миру в Україні кілька днів тому та подякував за цей важливий крок.

Єрмак також особисто подякував принцу Фейсала бін Фархану Аль Сауду за взаєморозуміння та за візит до Києва.

[ + – ] Зустріч Андрія Єрмака та принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда Фото: Офис президента

Після зустрічі з Андрієм Єрмаком, принц зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і його командою.

Зазначимо, що це був перший офіційний візит глави МЗС Саудівської Аравії в Україну від часу встановлення дипломатичних відносин між цими країнами, це сталося ще 14 квітня 1993 року.

"Хочу нагадати, що Україна і Саудівська Аравія мають спільні виклики та досвід боротьби з ними. Йдеться про іранські БПЛА, які здійснювали атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Починаючи з минулого року, ці ж іранські БПЛА опинилися у російських терористів і здійснюють атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Тому досвід боротьби з терористами у нас також є спільним", — нагадав Єрмак.

Нагадаємо, раніше спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман був посередником між РФ та Україною у переговорах щодо звільнення іноземних громадян, які боролися на боці України. Це п'ять громадян Великої Британії, двоє громадян США, один марокканець, один громадянин Швеції та один хорват. Усі вони утримувалися на території так званих "ДНР" та "ЛНР", і їх навіть погрожувала стратити місцева окупаційна влада.