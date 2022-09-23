Роман Абрамович зустрічав звільнених із російського полону британців

Виявилось, що російський олігарх навіть дав британцям айфони, щоб ті могли зв'язатися зі своїми близькими.

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Роман Абрамович, який потрапив під санкції, змушений був продати свій ФК "Челсі" і ховає супер'яхти в Туреччині, знову з'явився на перших сторінках таблоїдів. Виявилося, що він був серед тих, хто зустрічав звільнених із російського полону іноземців, які прибули до Саудівської Аравії. Про це пише Daily Mail.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман був посередником між РФ та Україною і в результаті звільнено іноземних громадян, які билися на боці України. Це п'ять громадян Великобританії, двоє громадян США, один марокканець, один громадянин Швеції та один хорват. Усі вони утримувалися на території так званих "ДНР" і "ЛНР", і їх навіть погрожували стратити місцева окупаційна влада.

Фото: Al Arabiya

[ + – ] Звільнені з полону іноземці в Саудівській Аравії Фото: Al Arabiya

Серед полонених британців був Ейден Аслін, який опинився в лавах ЗСУ через кохання: він закохався у мешканку Миколаєва.

Розкрито і подробиці звільнення іноземців. Виявилося, що 52-річний ексвласник "Челсі" Роман Абрамович зустрічався з полоненими і навіть давав їм iPhone, щоб вони могли зателефонувати своїм рідним.

Також вони повечеряли з російським олігархом, який пригостив їх тирамісу, канапе та стейками.

Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хілі, Ендрю Хілл вже з'єдналися зі своїми сім'ями.

"Абрамович був хорошим хлопцем, справді милим хлопцем. Він легенда — ми його дуже любимо, і я дуже вдячний за його зусилля", — розповів Хардінг. І зазначив, що Абрамович всіляко їм допомагав та намагався влаштувати з максимальним комфортом.

"Я його навіть не відразу помітив, а Шон Піннер сказав, що це, схоже, Абрамович", — згадав Хардінг.

"І тоді Шон сказав — ви схожі на Абрамовича, а він відповів: "Це тому, що я — це він, сер". Ми не могли в це повірити. Шон вболіває за "Вест Хем", так що вони всю дорогу говорили про футбол", — розповів Хардінг.

Британці розповіли, що з території ОРДЛО їх вивозили зв'язаними та із зав'язаними очима. З РФ, вони точно не змогли сказати звідки саме, їх доставили до Саудівської Аравії, де їх зустріли представники британського консульства. Їм надали допомогу, а потім рейс British Airways доставив їх додому.

Ейден Аслін розповів, що його били російські тюремники та завдали кілька ножових поранень. Також було інсценовано його страту.

[ + – ] Ейден Аслін в Україні Фото: Соцсети

"Я пережив травмувальний досвід і просто хочу потрапити додому. І я вдячний усім, хто допоміг домогтися нашого звільнення, особливо президенту Зеленському та саудитам", — сказав Аслін, якого вдома в Ньюарку зустрічала мати, його українська наречена Діана та брат Натан.

Цікаво, але Шон Піннер не відкидає, що повернеться до України.

Піннер, колишній солдат Королівського англійського полку, вступив на службу до українських збройних сил у 2018 році.

Нагадаємо, разом з іноземцями було також звільнено захисників Азовсталі.