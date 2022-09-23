Роман Абрамович встречал освобожденных из российского плена британцев

Оказалось, что российский олигарх даже дал британцам айфоны, чтобы те могли связаться со своими близкими

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Роман Абрамович, который попал под санкции, был вынужден продать свой ФК "Челси" и прячет суперяхты в Турции, снова появился на первых страницах таблоидов. Оказалось, что он был в числе тех, кто встречал освобожденных из российского плена иностранцев, которые прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом пишет Daily Mail.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был посредником между РФ и Украиной и в итоге были освобождены иностранные граждане, которые сражались на стороне Украины. Это пять граждан Великобритании, двое граждан США, один марокканец, один гражданин Швеции и один хорват. Все они содержались на территории так называемых ДНР и ЛНР, и их даже грозились казнить местные оккупационные власти.

Фото: Al Arabiya

[ + – ] Освобожденные из плены иностранцы в Саудовской Аравии Фото: Al Arabiya

Среди пленных британцев был Эйден Аслин, который оказался в рядах ВСУ из-за любви: он влюбился в жительницу Николаева.

Были раскрыты и подробности освобождения иностранцев. Оказалось, что 52-летний экс-владелец "Челси", Роман Абрамович встречался с пленными и даже давал им iPhone, чтобы они могли позвонить своим родным.

Также они отужинали с российским олигархом, который угостил их тирамису, канапе и стейками.

Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хили, Эндрю Хилл уже воссоединились со своими семьями.

"Абрамович был хорошим парнем, действительно милым парнем. Он легенда — мы его очень любим, и я очень благодарен за его усилия", — рассказал Хардинг. И отметил, что Абрамович всячески им помогал и пытался устроить с максимальным комфортом.

"Я его даже не сразу заметил, а Шон Пиннер сказал, что это, похоже, Абрамович", — вспомнил Хардинг.

"И тогда Шон сказал – вы похожи на Абрамовича, а он ответил: "Это потому что я – это он, сэр". Мы не могли в это поверить. Шон болеет за "Вест Хэм", так что они всю дорогу болтали о футболе", — рассказал Хардинг.

Британцы рассказали, что с территории ОРДЛО их вывозили связанными и с завязанными глазами. Из РФ, — они точно не смогли сказать откуда именно, — их доставили в Саудовскую Аравию, где их встретили представители британского консульства. Им оказали помощь, а затем рейс British Airways доставил их домой.

Эйден Аслин рассказал, что его избивали российские тюремщики и нанесли несколько ножевых ранений. Также была инсценирована его казнь.

[ + – ] Эйден Аслин в Украине Фото: Соцсети

"Я пережил травмирующий опыт и просто хочу попасть домой. И я благодарен всем, кто помог добиться нашего освобождения, особенно президента Зеленского и саудитов", — сказал Аслин, которого дома в Ньюарке встречала мать, его украинская невеста Диана и брат Натан.

Примечательно, но Шон Пиннер не исключает, что вернется в Украину.

Пиннер, бывший солдат Королевского английского полка, поступил на службу в украинские вооруженные силы в 2018 году.

Напомним, вместе с иностранцами, были также освобождены защитники Азовстали.