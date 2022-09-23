Роман Абрамович встречал освобожденных из российского плена британцев
Оказалось, что российский олигарх даже дал британцам айфоны, чтобы те могли связаться со своими близкими
Роман Абрамович, который попал под санкции, был вынужден продать свой ФК "Челси" и прячет суперяхты в Турции, снова появился на первых страницах таблоидов. Оказалось, что он был в числе тех, кто встречал освобожденных из российского плена иностранцев, которые прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом пишет Daily Mail.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был посредником между РФ и Украиной и в итоге были освобождены иностранные граждане, которые сражались на стороне Украины. Это пять граждан Великобритании, двое граждан США, один марокканец, один гражданин Швеции и один хорват. Все они содержались на территории так называемых ДНР и ЛНР, и их даже грозились казнить местные оккупационные власти.
Среди пленных британцев был Эйден Аслин, который оказался в рядах ВСУ из-за любви: он влюбился в жительницу Николаева.
Были раскрыты и подробности освобождения иностранцев. Оказалось, что 52-летний экс-владелец "Челси", Роман Абрамович встречался с пленными и даже давал им iPhone, чтобы они могли позвонить своим родным.
Также они отужинали с российским олигархом, который угостил их тирамису, канапе и стейками.
Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хили, Эндрю Хилл уже воссоединились со своими семьями.
"Абрамович был хорошим парнем, действительно милым парнем. Он легенда — мы его очень любим, и я очень благодарен за его усилия", — рассказал Хардинг. И отметил, что Абрамович всячески им помогал и пытался устроить с максимальным комфортом.
"Я его даже не сразу заметил, а Шон Пиннер сказал, что это, похоже, Абрамович", — вспомнил Хардинг.
"И тогда Шон сказал – вы похожи на Абрамовича, а он ответил: "Это потому что я – это он, сэр". Мы не могли в это поверить. Шон болеет за "Вест Хэм", так что они всю дорогу болтали о футболе", — рассказал Хардинг.
Британцы рассказали, что с территории ОРДЛО их вывозили связанными и с завязанными глазами. Из РФ, — они точно не смогли сказать откуда именно, — их доставили в Саудовскую Аравию, где их встретили представители британского консульства. Им оказали помощь, а затем рейс British Airways доставил их домой.
Эйден Аслин рассказал, что его избивали российские тюремщики и нанесли несколько ножевых ранений. Также была инсценирована его казнь.
"Я пережил травмирующий опыт и просто хочу попасть домой. И я благодарен всем, кто помог добиться нашего освобождения, особенно президента Зеленского и саудитов", — сказал Аслин, которого дома в Ньюарке встречала мать, его украинская невеста Диана и брат Натан.
Примечательно, но Шон Пиннер не исключает, что вернется в Украину.
Пиннер, бывший солдат Королевского английского полка, поступил на службу в украинские вооруженные силы в 2018 году.
Напомним, вместе с иностранцами, были также освобождены защитники Азовстали.