Многие подвергались жестоким пыткам: в ГУР рассказали о состоянии освобожденных пленных

По словам Кирилла Буданова, у бойцов разное физическое состояние, но все они имеют хроническое недоедание из-за плохих условий содержания.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что многие из освобожденных пленных подвергались пыткам. Об этом передает "Укринформ" с брифинга по поводу обмена военнопленными.

По словам Буданова, все бойцы находятся в разном состоянии, некоторые военные физически находятся в более или менее нормальном состоянии. Однако у всех их хроническое недоедание, которое связано с плохими условиями содержания в плену.

"Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. И, к сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик", — сказал Буданов.

Объяснить разное состояние освобожденных военнопленных можно тем, что их содержали не в тех условиях, как планировалось по договоренностям. Всех должны были содержать в одном месте — в Еленовке, однако по факту их держат и в Еленовке, и на территории РФ, и на временно захваченных украинских территориях.

Напомним, среди освобожденных украинских военнопленных был самый молодой защитник Мариуполя — парамедик Назар Гринцевич. Президент Зеленский заявил, что командиры "Азова" не смогут вернуться домой до конца войны. Все это время они будут находится в Турции.