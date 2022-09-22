Освобожденные командиры "Азова" не смогут вернуться домой до конца войны, – Зеленский

Пятеро боевых командиров пообщались по видеосвязи с президентом Украины. До конца боевых действий в стране они будут находиться в Турции под протекцией Эрдогана.

Related video

Вчера, 21 сентября, из российского плена удалось освободить пятеро украинских боевых командиров, до последнего защищавших со своими людьми осажденный завод "Азовсталь". Они пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком по видеосвязи. Видео разговора размещено в соцсетях главы государства.

Как стало известно, из плена на особых условиях вернулись:

Денис "Редис" Прокопенко, командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламар, заместитель командира "Азова";

Олег Хоменко, старший офицер "Азова";

Сергей "Волына" Волынский, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Денис Шлега, командира 12-ої бригади НГУ.

Денис Прокопенко, обратившись к Зеленскому, сообщил, что состояние здоровье у освобожденных удовлетворительное. Он также поблагодарил команду президента за проведенный обмен пленными.

Святослав Паламар, в свою очередь, обратился со словами благодарности ко всем украинским военным, которые продолжают сегодня защищать Украину от врага.

Командиры под протекцией Эрдогана

Владимир Зеленский также рассказал, что пять командиров были освобождены на 55 российских оккупантов. До конца войны они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом, что освобождающиеся из плена пять наших командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции до конца войны", – прокомментировал глава государства.

Он также подчеркнул, что у семей будет возможность видеться с освобожденными защитниками.

Процесс обмена пяти командиров оказался очень сложным, также отметил президент.

Напомним, 21 сентября поздно вечером стало известно, что Украина провела обмен пленными с Россией, освободив из плена 215 человек. 200 украинцев вернулись домой в обмен на кума президента РФ Виктора Медведчука. Среди освобожденных – военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, трошники, таможенники и гражданские люди.

В Украину также вернулись украинская парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и украинский защитник Михаил Дианов, фотографии с которым облетели весь мир.