Украинских военнопленных из "Азовстали" вернули домой: среди них медик "Пташка" (фото)

В Украину также вернули воина 36-й бригады Михаила Дианова и главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

Related video

Часть украинских военнопленных, которые находились на "Азовстали" в Мариуполе и вышли оттуда в конце мая, удалось обменять. В частности, в Украину вернулась украинская парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" и украинский защитник Михаил Дианов. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Золкин.

Также появилась информация о том, что в Украину вернули главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и полицейского Святослава Ермолова.

Как сообщает народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, из плена освободили 8 людей. Корреспонденты "Суспільного" рассказали, что обмен состоялся в Черниговской области.

Также сообщалось, что при посредничестве Саудовской Аравии из российского плена освобождены десять иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ. В частности, речь идет о британских военнопленных Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, а также уроженце Марокко Брагиме Саадуне, которых в "ДНР" приговорили к смертной казни.

Напомним, 20 сентября мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала, что четыре месяца не могла связаться с дочерью. Она не знала, где находилась пленная медик ВСУ.

18 сентября, спустя 4 месяца после плена, появилось первое интервью с Екатериной Полищук. По словам 21-летней девушки, если бы вновь стоял выбор, ехать ли в Мариуполь, она бы поехала.