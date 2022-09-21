РФ освободила 10 военнопленных иностранцев через Саудовскую Аравию, – Reuters

При посредничестве наследного принца Мухаммеда ибн Салмана удалось освободить военных из 5 стран, среди них были и те, кого приговорили боевики к смертной казни.

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В Ер-Рияд прибыл российский самолет с 10 военнопленными из 5 стран мира, которые удерживала РФ. Об этом сообщает Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман посредничал между РФ и Украиной для освобождения военнопленных. Были освобождены:

5 граждан Великобритании

2 граждан из США

1 гражданин из Марокко

1 гражданин из Швеции

1 гражданин из Хорватии

Всех их доставят в страны их проживания. В издании отмечают, что среди британских граждан был Эйден Аслин, который был приговорен к смертному приговору в "ДНР". Об этом сообщил его адвокат.

Были освобождены граждане США Александр Дрюк и Энди Хьюн. Оба военные родом из Алабамы. Они попали в плен в июне в ходе боев на востоке Украины. Также известно, что гражданин Швеции был захвачен в плен в Мариупольской порту. Ему грозила смертная казнь в "ДНР".

Однако издание не может подтвердить, были ли среди освобожденных граждане Шон Пиннер и Брагим Саадун, которые были первыми, кого оккупанты в ОРДО приговорили к смертной казни.

Напомним, 20 сентября президент Турции Эрдоган заявил, что Украина и РФ согласилась провести обмен 200 пленных.

15 августа сообщалось, что в "ДНР" судили 5 иностранных бойцов ВСУ. Некоторым из них угрожала смертная казнь.