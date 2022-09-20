Шаг вперед: Украина и Россия согласились обменять 200 пленных, – Эрдоган

По словам президента Турции, РФ не может претендовать на территории, захваченные в результате полномасштабной войны. Владимир Путин не сделал ни одного шага для возврата Крыма.

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Украина и Россия согласились обменять 200 пленных при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью американскому телеканалу PBS.

Эрдоган встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Узбекистане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, они посвятили этому вопросу довольно много времени.

"Он (Путин) на самом деле показывал мне, что готов завершить это как можно скорее. Так, как дела идут сейчас, это довольно проблематично, 200 пленных обменяют по договоренности сторон", — проинформировал глава Турции.

[ + – ] Эрдоган и Путин обсуждали вопрос обмена пленными в Узбекистане

Благодаря обмену военнопленными, воюющие стороны, по мнению Эрдогана, сделают значительный шаг вперед. При этом он заметил, что Россия не имеет права на территории, которые были захвачены после начала военного вторжения 24 февраля.

"Если в Украине установится мир, возвращение территорий станет очень важным вопросом… Путин делает определенные шаги, мы их делаем. Захваченные земли будут возвращены Украине", — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что начало полномасштабной войны в Украине не может быть оправдано. Что касается вопроса украинского Крыма, после 2014 года Путин не сделал ни одного шага по возврату полострова, заключил Эрдоган.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности возобновить экспорт аммиака из России через Украину в обмен на возврат украинских военнопленных.

Президент Украины в интервью Reuters сказал, что ВСУ захватили много россиян и наемников во время контрнаступления в Харьковской области, их количество исчисляется сотнями.

Фокус ранее писал про обмен военнопленными 2 сентября в Донецкой области. В этот день в Украину вернулись 10 военных из 58-ой ОМБР и 4 – из 30-ой ОМБР.