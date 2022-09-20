Крок вперед: Україна та Росія погодилися обміняти 200 полонених, – Ердоган

За словами президента Туреччини, РФ не може претендувати на території, захоплені внаслідок повномасштабної війни. Володимир Путін не зробив жодного кроку для повернення Криму.

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Україна та Росія погодилися обміняти 200 полонених за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це турецький лідер повідомив в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

Ердоган зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співробітництва, вони присвятили цьому питанню чимало часу.

"Він (Путін) насправді показував мені, що готовий завершити це якнайшвидше. Так, як справи йдуть зараз, це досить проблематично, 200 полонених обміняють за домовленістю сторін", — поінформував глава Туреччини.

[ + – ] Ердоган та Путін обговорювали питання обміну полоненими в Узбекистані

Завдяки обміну військовополоненими, воюючі сторони, на думку Ердогана, зроблять значний крок уперед. Однак він зауважив, що Росія не має права на території, захоплені після початку воєнного вторгнення 24 лютого.

"Якщо в Україні встановиться мир, повернення територій стане дуже важливим питанням... Путін робить певні кроки, ми їх робимо. Захоплені землі повернуть Україні", — наголосив Ердоган.

Турецький президент додав, що початок повномасштабної війни в Україні не може бути виправданим. Щодо питання українського Криму, після 2014 року Путін не зробив жодного кроку щодо повернення півострова, підсумував Ердоган.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив про готовність поновити експорт аміаку з Росії через Україну в обмін на повернення українських військовополонених.

Президент України в інтерв'ю Reuters сказав, що ЗСУ захопило багато росіян і найманців під час контрнаступу в Харківській області, їх кількість обчислюється сотнями.

Фокус раніше писав про обмін військовополоненими 2 вересня на Донеччині. Цього дня в Україну повернулися 10 військових з 58-ої ОМБР і 4 — з 30-ої ОМБР.