Україна повернула з полону 14 українських захисників, враховуючи офіцера та військового медика

Черговий обмін відбувся у Донецькій області. Українські військові з 30-ої та 58-ї окремих механізованих бригад потрапили в полон до росіян ще навесні.

Сьогодні, 2 вересня, у Донецькій області пройшов черговий обмін військовополоненими. Україні вдалося повернути додому 14 захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

"У межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією", — йдеться в офіційному повідомленні.

Додому повернулися десять військових із 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо — з 30-ої ОМБР. Вони потрапили в полон до російських окупантів ще навесні цього року.

Також серед звільнених із полону — офіцер і військовий медик.

Нагадаємо, захисники Азовсталі розповіли про російські тортури в полоні. За словами українських військових, Росія використовує усі засоби тиску. Полонених били, катували, змушували давати помилкові свідчення проти свого командування, не надавали належного лікування пораненим.

Раніше уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко повідомив, що з лютого Україна повернула тіла понад 500 наших військових. Найбільше тіл загиблих українців вдалося транспортувати з Маріуполя — 428. З них понад 300 — це захисники "Азовсталі".