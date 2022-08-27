Із лютого Україна повернула тіла понад 500 військових, більшість — із Маріуполя

За словами уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти, Олега Котенка, комунікацію з РФ вдалося налагодити через Червоний Хрест.

Із початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути тіла 541 військового. Про це розповів уповноважений із питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як уточнив Котенко, найбільше тіл загиблих українців вдалося транспортувати з Маріуполя — 428. Із них понад 300 — це захисники "Азовсталі".

Уповноважений наголосив, що Україна забирає тіла військових із різних регіонів — Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського та Луганського.

Домовленостей із російською стороною про передачу тіл вдалося досягти за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначає Котенко.

"Найскладніше — це комунікація з ворогом. Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забрати, і після цього ми проводимо обмін", — розповів уповноважений.

За його словами, представники російської сторони не завжди хочуть іти в зону бойових дій, навіть якщо оголошено режим тиші.

За пів року Мінреінтеграції провело понад 20 зустрічей із рідними загиблих і зниклих безвісти.

"Складно пояснити людині, близька якої загинула, чому іноді тривалий час не вдається повернути її тіло. Люди в горі — вони завжди готові чути", — пояснив Котенко.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці полонених.

Навесні Україна неодноразово зверталася до російської сторони з пропозицією вивезти рештки своїх загиблих. Так, наприкінці травня "Укрзалізниця" закликала матерів солдатів ЗС РФ забрати тіла синів.